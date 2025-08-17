Con el té de esta planta podrás cuidar tus riñones

El té de palo azul es una de las infusiones más populares dentro de la herbolaria mexicana, utilizada desde hace siglos como un remedio natural para diversos malestares. Su nombre proviene de la planta Eysenhardtia polystachya, un arbusto originario de México, cuyo tallo al contacto con el agua desprende un tono azul característico, de ahí su peculiar denominación.

Aunque no sustituye ningún tratamiento médico, en los últimos años ha ganado relevancia por los múltiples beneficios que se le atribuyen para la salud. Aquí te contamos para qué sirve y qué dicen los expertos.

Beneficios principales del té de palo azul

Propiedades diuréticas

El té de palo azul es ampliamente conocido por su efecto diurético, es decir, ayuda a eliminar líquidos del organismo a través de la orina. Esto lo convierte en un aliado natural para personas con retención de líquidos, inflamación o problemas renales leves.

Apoyo a la salud renal

En la medicina tradicional, se ha utilizado como un remedio para prevenir la formación de piedras en los riñones (cálculos renales) y aliviar malestares asociados a infecciones urinarias. De acuerdo con una publicación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre plantas medicinales, el palo azul es una de las hierbas que pueden favorecer la función de los riñones y del tracto urinario, aunque siempre debe consumirse con moderación.

Efecto antioxidante

Algunos estudios en revistas científicas, como el Journal of Ethnopharmacology, han reportado que los compuestos presentes en esta planta poseen propiedades antioxidantes. Esto significa que ayudan a combatir el daño celular ocasionado por los radicales libres, lo que puede contribuir a una mejor salud general y a la prevención de enfermedades crónicas.

Beneficios digestivos y metabólicos

En la herbolaria popular, el té de palo azul también se usa para mejorar la digestión, reducir malestares como el dolor de estómago y favorecer el metabolismo. Incluso, algunas investigaciones preliminares sugieren que podría tener un papel en el control de la glucosa en sangre, lo que lo hace de interés para personas con diabetes tipo 2, aunque aún se requieren más estudios concluyentes.

Precauciones y consumo adecuado

Se recomienda tomar el té de palo azul con moderación , no más de dos tazas al día.

No debe considerarse un sustituto de los medicamentos recetados por un médico.

Personas embarazadas, en lactancia o con enfermedades crónicas deben consultar a un especialista antes de consumirlo.

En conclusión

El té de palo azul es una bebida tradicional con efectos diuréticos, antioxidantes y digestivos, reconocida por su apoyo a la salud renal y metabólica. Sin embargo, aunque tiene respaldo de la herbolaria y algunos estudios científicos, lo más recomendable es utilizarlo como complemento y no como sustituto de tratamientos médicos.