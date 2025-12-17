Frankenstein de Guillermo del Toro, el destacado director mexicano, se perfila como una de las favoritas para competir en 2026 en los Premios Oscar. La cinta del tapatío ha sido alabada por la crítica y el público.

Recientemente la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras (American Academy of Arts and Letters) reveló las categorías en las que está pre nominada la película protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac.

Estas son las 6 pre nominaciones al Oscar de Frankenstein de Guillermo del Toro

Las categorías de los Premios Oscar en las que compite Frankenstein de Guillermo del Toro son:

Casting (Reparto)

Cinematografía

Maquillaje y Peinado

Música

Sonido

Efectos Visuales

Las películas finalistas de los Oscar se darán a conocer el 22 de enero. Después, el 15 de marzo de 2026, tendrá lugar la entrega de los premios de la edición número 98, donde podremos conocer si Frankenstein pasará a la historia como una de las mejores creaciones del cine.

Pero no es la única competencia en la que ha destacado el filme del realizador mexicano. Guillermo del Toro también busca conquistar el Globo de Oro a Mejor director y la cinta suma cinco nominaciones en estos galardones.

La ceremonia de los Globos de Oro se llevará a cabo el próximo 11 de enero en Beverly Hills, Estados Unidos.

Pese a que aún no se entregan los galardones, el público mexicano y los fans del cineasta ya celebran las nominaciones y pre nominaciones de la película del tapatío Guillermo del Toro, en colaboración con Netflix.

9 months to build, 3 hours to light, and only 12 takes to film. Guillermo del Toro's FRANKENSTEIN lab isn't just a set, it's a statement on creation, legacy, and the limits of being human. Watch now on Netflix now! pic.twitter.com/2U9UXTlmV5 — Frankenstein Film (@FrankensteinGDT) November 7, 2025

Otras películas de Guillermo del Toro

El cineasta tapatío Guillermo del Toro cuenta con una extensa filmografía. Entre las películas más destacadas que ha dirigido, se encuentran las siguientes:

Cronos (1993), es su ópera prima.

El espinazo del diablo (2001), una cinta ambientada en la Guerra Civil Española.

Hellboy (2004) y Hellboy II: El ejército dorado (2008) , son dos adaptaciones de cómics.

El laberinto del fauno (2006), esta cinta es considerada la obra maestra de Guillermo del Toro, pues combina fantasía e historia; ganó 3 premios Oscar.

La forma del agua (2017), la película ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director.

Pinocho (2022), es una versión animada en stop-motion que ganó el Oscar a Mejor Película Animada.