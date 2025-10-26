Este es el motivo por el que Guillermo del Toro tardó 30 años en hacer ‘Frankenstein’

Guillermo del Toro estrenó el pasado 17 de octubre una de las películas más esperadas de su carrera, pues el director esperaba poder realizar su versión de Frankenstein después de haberse preparado por treinta años para conseguirlo.

Según lo que Guillermo del Toro comentó en una entrevista para El País, crear una película de Frankenstein fue un proyecto que tenía en mente desde hace tiempo y verlo realizado implica la culminación de una búsqueda artística.

Fue desde que tenía 7 años de edad y vivía en Guadalajara que quedó conmovido por la cinta de 1931 dirigida por James Whale, con Boris Karloff como la criatura.

“Esta película concluye una búsqueda que comenzó de niño. Cuando vi por primera vez esa cinta de Whale, sentí la sacudida del reconocimiento en ese momento crucial: el horror gótico se convirtió en mi iglesia y Boris Karloff en mi mesías”, explicó.

Y es que la legendaria novela de Mary Shelley así como su adaptación al cine, representa una inspiración en la carrera del famoso, además de en el origen de su fascinación por los monstruos.

Sobre porqué tardó tanto en hacerla, el mexicano afirmó que su relación con la historia cambió a través del tiempo: “Si la hubiera hecho cuando tenía menos de 40 años, la habría hecho sobre mi padre y yo”.

“Yo habría sido el hijo y toda la cinta habría sido realizada por un hijo, en lugar de hacer la película como realmente merece: la de un padre que decidió dejar de ser hijo y convertirse en padre”.

En ese sentido, Del Toro reveló como en sus años tempranos se identificaba con la criatura, pero que ahora ha comprendido la historia desde otra perspectiva. “El momento en que Karloff cruza el umbral en la película, de espaldas y luego se gira, fue como San Pablo en el camino a Damasco. Dije: ese soy yo. Fue una transferencia de alma inmediata y absoluta”, declaró.

“Es la película para la que he estado entrenando durante 30 años”, enfatizó, “llevo 30 años haciendo cine y en todo este tiempo he aprendido que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Hay sabiduría en la aceptación de lo irremediable”, completó Guillermo del Toro sobre su versión de Frankenstein.