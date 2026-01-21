Así fue la relación ‘obsesiva’ de Margot Robbie y Jacob Elordi al filmar Cumbres Borrascosas

Así fue la relación de Margot Robbie y Jacob Elordi al filmar Cumbres Borrascosas

Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë, tiene como protagonistas a Margot Robbie y Jacob Elordi, una decisión que despertó polémica en redes sociales pero que poco a poco ha sido aceptada por el público.

Todo parece indicar que la ficción alcanzó la realidad, pues el rodaje de Cumbres Borrascosas logró capturar la esencia tóxica y apasionada de Catherine y Heathcliff en los protagonistas de la cinta, Jacob Elordi y Margot Robbie.

La relación dependiente de Margot Robbie y Jacob Elordi

En una reciente entrevista, la actriz de 35 años de edad admitió ser codependiente de su coestrella de una manera que nunca antes había experimentado al grabar una película.

“Me vuelvo muy codependiente de las personas con las que trabajo, y con Jacob eso ocurrió muy rápido”, explicó y aseguró que la cercanía del famoso fue un factor importante: “Siempre estaba en las inmediaciones de donde yo grababa, en alguna esquina, observando, como lo haría Heathcliff”, recordó.

Al parecer, al tercer día del rodaje no lo vio cerca y su reacción fue completamente emocional: “Me sentí realmente nerviosa y desorientada, como un niño sin su manta de seguridad”, confesó Robbie.

El sentimiento fue mutuo, ya que Elordi admitió que él tenía una sensación hipnótica: ““Tenemos una obsesión mutua”, admitió, “si tienes la oportunidad de compartir un set con Margot Robbie, inevitablemente vas a querer estar a cinco o diez metros de ella todo el tiempo”.

@itsthespotlight Jacob Elordi has admitted to having an 'obsession' with Margot Robbie during the making of Wuthering Heights. 😍 In a new interview, the 28-year-old Frankenstein actor said the feeling was 'mutual' between the two Aussie stars. jacobelordi margorobbie wutheringheights ♬ original sound - The Spotlight - The Spotlight

“Ver cómo toma su té, cómo come… es hipnótico. Es una actriz de élite”, añadió el famoso, impresionada por los momentos cotidianos que formaban parte de trabajar con ella. “Hubo instantes en los que realmente sentías que estabas mirando a Catherine y que ella estaba mirando a Heathcliff”, señaló, describiendo la experiencia como “profunda”.

La nueva versión de Cumbres Borrascosas llegará a los cines mexicanos el 12 de febrero de 2026 y promete convertirse en una de las adaptaciones más pasionales, crudas e intensas del año.