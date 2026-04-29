La Venganza Alza el Vuelo: Este es el reparto de la serie

La Venganza Alza el Vuelo se ha convertido en una de las series en formato vertical más comentadas en plataformas digitales gracias a su trama intensa, llena de drama y maldad.

La historia sigue a Eva, una joven que viaja a Cartagena para asistir a la boda de su hermano Héctor, pero su trayecto se transforma en una pesadilla cuando es confundida con la amante del prometido de Clara, la futura esposa de su hermano.

El enfrentamiento entre Eva y Clara escala a los golpes y humillaciones, pero sólo Héctor podrá detener el pleito y aclarar las cosas.

La Venganza Alza el Vuelo fue grabada parcialmente en Cartagena, Colombia, una ciudad costera ampliamente conocida por sus playas paradisiacas y paisajes costeros de ensueño.

Si quieres conocer a las y los protagonistas de esta historia de venganza, en La Razón de México te contamos.

La Venganza Alza el Vuelo: Conoce al reparto de la serie viral

Ilenia Antonini como Eva Mendoza

Ilenia Antonini es una actriz italocolombiana que tiene una trayectoria internacional. En La Venganza Alza el Vuelo ella interpreta a Eva, una joven dulce e inocente que busca mantener vivo el legado de sus padres entregando un collar familiar a su futura cuñada (Clara).

Su personaje representa la inocencia y la bondad, que se enfrenta a un entorno hostil y a acusaciones injustas.

La Venganza Alza el Vuelo ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Camila Rojas como Clara

Camila Rojas es una reconocida actriz colombiana, destacada por su capacidad de encarnar personajes intensos y vengativos. La intérprete da vida a Clara, la villana de La Venganza Alza el Vuelo, quien es una mujer ambiciosa y despiadada que confunde a Eva con la amante de su prometido (Héctor).

Su actuación resalta por la sensualidad y crueldad del personaje, por lo que es la antagonista perfecta.

Brad Worch II como Héctor Mendoza

Héctor Mendoza es el hermano mayor de Eva y prometido de Clara. Su papel es fundamental en la historia, pues la confusión sobre su relación con Eva desencadena la venganza y crueldad de Clara.

De él depende que se aclare la situación y que pare el sufrimiento de Eva en manos de Clara.

@reelshortlat Eva solo iba a la boda de su hermano… 🎬 La venganza alza el vuelo | 18 de abril en ReelShort ♬ original sound - ReelShort Latinoamérica - ReelShort Latinoamérica