Detienen a Leonardo DiCaprio en Ibiza tras no reconocerlo en fiesta exclusiva | VIDEO

Leonardo DiCaprio fue detenido y registrado por la policía en Ibiza, en un momento que parece sacado de una película de Hollywood, todo porque el famoso actor no fue reconocido por ellos.

A través de redes sociales, se viralizaron las imágenes donde Leonardo DiCaprio aparece vestido de manera discreta, con un atuendo completamente negro y una gorra que lograba cubrir la mayor parte de su apariencia.

¿Por qué detuvieron a Leonardo Di Caprio?

De acuerdo con la información, el actor de 50 años de edad se encontraba en camino a una exclusiva fiesta de tequila cuando fue interceptado por policía local, quiénes no lo identificaron en un primer momento.

A pesar de que el famoso no llevaba la máscara que lo oculta del público en general, su atuendo negro y gorra parecen haber sido suficiente para no ser identificado a pesar de ser uno de los actores más reconocidos del mundo.

En un video filtrado por el Daily Mail, lo podemos ver revisando su celular mientras espera de manera paciente a que llegue el turno para ser registrado. Al fondo, se escucha una voz femenina que dice “me están registrando a fondo ahora mismo”.

EXCLUSIVE WATCH:

Humiliating moment Leonardo

DiCaprio is stopped and searched by police who have no idea who he is pic.twitter.com/oYDRzzG8Nq — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) August 13, 2025

En los últimos días, Leonardo DiCaprio ha disfrutado de Ibiza, pues junto a su novia Vittoria Ceretti, fue visto navegando en el yate de Jeff Bezos.

Se sabe que a la fiesta acudieron muchas celebridades como Tobey Maguire, Kendall Jenner y otras personalidades que sí lograron ingresar. Sin embargo, el rapero Travis Scott no corrió con la misma suerte y se quedó afuera de la fiesta.