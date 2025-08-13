Detienen a Leonardo DiCaprio en Ibiza tras no reconocerlo en fiesta exclusiva | VIDEO

Leonardo DiCaprio fue detenido y registrado por la policía en Ibiza, en un momento que parece sacado de una película de Hollywood, todo porque el famoso actor no fue reconocido por ellos.
A través de redes sociales, se viralizaron las imágenes donde Leonardo DiCaprio aparece vestido de manera discreta, con un atuendo completamente negro y una gorra que lograba cubrir la mayor parte de su apariencia.
¿Por qué detuvieron a Leonardo Di Caprio?
De acuerdo con la información, el actor de 50 años de edad se encontraba en camino a una exclusiva fiesta de tequila cuando fue interceptado por policía local, quiénes no lo identificaron en un primer momento.
A pesar de que el famoso no llevaba la máscara que lo oculta del público en general, su atuendo negro y gorra parecen haber sido suficiente para no ser identificado a pesar de ser uno de los actores más reconocidos del mundo.
En un video filtrado por el Daily Mail, lo podemos ver revisando su celular mientras espera de manera paciente a que llegue el turno para ser registrado. Al fondo, se escucha una voz femenina que dice “me están registrando a fondo ahora mismo”.
En los últimos días, Leonardo DiCaprio ha disfrutado de Ibiza, pues junto a su novia Vittoria Ceretti, fue visto navegando en el yate de Jeff Bezos.
Se sabe que a la fiesta acudieron muchas celebridades como Tobey Maguire, Kendall Jenner y otras personalidades que sí lograron ingresar. Sin embargo, el rapero Travis Scott no corrió con la misma suerte y se quedó afuera de la fiesta.