CNN señala que fue excluido del Air Force One para viajar con Trump y cubrir eventos del mandatario

Donald Trump desembarca del Air Force One en el aeropuerto McGhee Tyson, sábado 26 de septiembre de 2026, en Alcoa, Tennessee.

La Casa Blanca dejó a CNN fuera del Air Force One durante el viaje del presidente Donald Trump este sábado a un partido de futbol americano universitario en Tennessee, marcando la última restricción mediática por parte de la administración en una disputa en curso con implicaciones de la Primera Enmienda.

CNN, miembro de la cadena estadounidense que rota las funciones de grabar y compartir la cobertura de vídeo del presidente, informó que sus corresponsales estaban programados volar en el avión del presidente el sábado para una visita a un partido al mediodía entre la Universidad de Tennessee en Knoxville y la Universidad de Texas. Pero las directrices de la Casa Blanca emitidas el viernes por la noche incluyeron en cambio a Real America’s Voice, un medio conservador.

La guía de la Casa Blanca se emitió después de que periodistas de CNN, junto con MS NOW y Politico, que Trump prohibió la semana pasada en los terrenos de la Casa Blanca, regresaran al complejo ejecutivo con cámaras de televisión en mano tras conceder un indulto por parte de un juez a las organizaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla a la prensa en el Air Force One, el 2 de agosto de 2026. ı Foto: AP

El juez federal Timothy Kelly anuló temporalmente la prohibición del presidente en una sentencia nocturna a primera hora del jueves, pero su decisión trató sobre “pasadas duras” a los terrenos de la Casa Blanca y no abordó directamente las tasas de piscina.

La orden temporal del juez tampoco no mencionó directamente algo sobre el Air Force One.

El espacio destinado a CNN en el vuelo lleva tiempo reservado para un miembro del grupo de video de la cadena estadounidense; Real America’s Voice no forma parte de ese grupo. La Casa Blanca no respondió a los correos electrónicos de The Associated Press solicitando comentarios sobre la decisión.

CNN declinó hacer comentarios.

Un informe escrito del sábado por la mañana confirmó que no había “piscina de televisión” para el viaje, aunque Real America’s Voice celebró su inclusión en el viaje y dijo que pondría las señales a disposición de otros medios de comunicación.

“CNN no está aquí; Hemos asumido esa responsabilidad. Estamos muy emocionados de estar aquí”, dijo la corresponsal Taylor Mitchell en un video que el medio publicó en redes sociales.

El sábado por la mañana, el presidente abordó el debate más amplio en una publicación en redes sociales, escribiendo: “NO SE DEBERÍAN PERMITIR NOTICIAS FALSAS EN LA CASA BLANCA!! HA DURADO DEMASIADO, A UN COSTE TREMENDO PARA NUESTRO PAÍS.”

Los aficionados en el partido vieron un sobrevuelo a baja altitud cuando el Air Force One llegó a la ciudad mientras los equipos calentaban. La comitiva del presidente llegó justo cuando se cantaba el himno nacional, y más tarde se mostró al presidente en un jumbotron y fue recibido con vítores, según un informe del grupo de textos.

Al mediodía en CNN, los espectadores podían ver a Trump y al presidente chino Xi Jinping recorriendo los Archivos Nacionales, junto con Melania Trump y Peng Liyuan, la esposa de Xi. La pancarta en la parte inferior de la pantalla decía: “Trump y el Xi de China visitan los Archivos Nacionales.” Era un reportaje rutinario de una visita de Estado — salvo que CNN no había emitido vídeos en directo de Trump en varios días.

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