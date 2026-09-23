BBC Studios amplía y fortalece su apuesta por América Latina con Bluey Book Reads en español

BBC Studios estrenó en América Latina la primera edición en español de “Bluey Book Reads”, la premiada serie digital en la que figuras reconocidas leen en voz alta los libros de la franquicia infantil más vista del momento. Bajo el título “Book Reads - Las historias de Bluey”, los episodios se publican dos veces por semana en el canal oficial de YouTube de Bluey Español y en bluey.tv, con cuatro voces muy conocidas del público de la región, y marcan la primera vez que el formato llega al idioma de los hogares hispanohablantes.

Más que un lanzamiento de contenido, el estreno funciona como una señal del interés de la compañía por el mercado latinoamericano. El formato debutó en inglés en 2024 y ya había sumado versiones locales en alemán, francés y coreano antes de llegar al español, un orden que ilustra cómo BBC Studios va construyendo presencia región por región a partir de una de sus marcas más valiosas. Detrás de Bluey opera además una estructura de licenciamiento que abarca desde la edición de los libros — publicados por Penguin Random House, licenciatario de la compañía — hasta el desarrollo de productos de consumo y alianzas comerciales, el área que ahora mira hacia América Latina como territorio de crecimiento.

“Sabemos que la lectura ocupa un lugar importante en el día a día de las familias. Book Reads propone una nueva forma de experimentar y interactuar con los libros de Bluey, y estamos muy felices de traer este contenido a nuestros canales en América Latina” afirma Murilo Hinojosa, vicepresidente de Productos de Consumo y Alianzas Comerciales para EMEA y América Latina en BBC Studios.

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La dimensión de la franquicia ayuda a entender la apuesta. El canal oficial de Bluey en YouTube acumula más de 5.000 millones de visualizaciones históricas, mientras que el canal de Bluey Español ya supera los 8,67 millones de suscriptores, prueba de que la serie trascendió al público infantil y conquistó también a una audiencia adulta que la sigue, la comenta y la recomienda. En la práctica, cada nuevo idioma abre un frente de negocio completo que va de lo editorial y los productos de consumo al contenido digital y las alianzas locales, un efecto que la compañía ya observó en los mercados donde el formato se localizó antes y que ahora busca replicar en México, Argentina, Perú, Chile y Colombia. La apuesta por las voces sigue esa misma lógica, con nombres queridos y familiares para el público de la región dando vida a las historias en su propio idioma.

“Nuestro modelo en la región se apoya en socios locales. El licenciamiento nos permite crecer de la mano de quienes conocen cada mercado, y lo que vemos en América Latina es un interés genuino de las familias por marcas con las que se identifican, y Book Reads - Las historias de Bluey es el punto de partida de todo lo que viene”, agrega el ejecutivo.

Acerca de Bluey Book Reads

La primera temporada de Bluey Book Reads se estrenó en febrero de 2024, con una lectura a dos voces a cargo de las famosas hermanas Kylie Minogue y Dannii Minogue; tanto la primera como la segunda temporada han acumulado más de 91 millones de vistas, y la cifra sigue aumentando, en los canales digitales de Bluey.

La serie, creada inicialmente para plataformas digitales, ganó un Premio Lovie en 2024 y también fue galardonada como Mejor Serie de Marca en la categoría Web/App en los Premios Kidscreen de 2025.

Bluey Book Reads es un encargo de BBC Studios Digital Brands junto con BBC Studios Kids & Family, y es una producción de Ludo Studio y BBC Studios Digital Brands, producida por Siobhan McKenna (BBC Studios Digital Brands), Sasha Folker (Ludo Studio), Alice England (Ludo Studio) y Joe van Vugt (Ludo Studio). Los editores de video son Anthony Pham, Daisy van Ghert y Georgia Mackay (Ludo Studio).

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JVR