Cultura propone tasa cero de IVA para librerías

Mujer hojea un libro en una librería de Donceles, CDMX, en foto de archivo.

En el marco del Paquete Económico 2027, la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó una propuesta fiscal para aplicar la tasa cero del IVA a las librerías del país. La medida busca fortalecer el ecosistema del libro e impulsar la industria editorial al permitir a los establecimientos la deducción de sus gastos, aseguró. Se pretende otorgar un beneficio económico anual de 200 millones de pesos al sector de la distribución de libros.

El Tip: Del 3 al 18 de octubre está programado el Festival Cervantino, con más de 200 actividades, recordó la funcionaria.

Durante su intervención en la conferencia matutina del viernes en Irapuato, Guanajuato, la funcionaria explicó el alcance que tendría la iniciativa: “No es sólo para las pequeñas, las medianas, pueden ser librerías inmensas, mientras la actividad sustancial sea el apoyo justamente a la distribución editorial, eso es algo que ha pedido la Cámara de la Industria Editorial, los mismos editores, y va a fortalecer mucho el ecosistema del libro”.

A la par del incentivo fiscal, la Secretaría de Cultura lanzará este lunes 21 de septiembre una convocatoria para una compra masiva de libros por 50 millones de pesos. Esta inversión renovará los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas, incluyendo las estatales, con la participación directa de editoriales mexicanas.

50 mdp destinarán para actualizar la Red Nacional de Bibliotecas

El proyecto también contempla una expansión significativa de los clubes de lectura gestionados por el Fondo de Cultura Económica en todo el país y el fortalecimiento de las ferias de libros estatales. Estas acciones pretenden revitalizar la industria editorial y democratizar el acceso a la cultura escrita en México.