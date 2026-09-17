Alma Delia Murillo gana Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2026

El reconocimiento literario nacional fue anunciado en conjunto por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en conjunto con la Universidad de Colima, otorgaron el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2026 a la autora mexicana Alma Delia Murillo por su novela Raíz que no desaparece.

La obra aborda la crisis de desaparición forzada en México a través de la historia de Ada, una madre que rastrea el paradero de su hijo mediante sueños premonitorios, combinando la memoria personal con la naturaleza mexicana.

El jurado, integrado por Cecilia Magaña, María de Alva y Arnoldo Delgadillo, determinó dar el galardón por mayoría de votos al señalar que la narrativa devuelve nombres, cuerpos y dignidad humana a un drama habitualmente reducido a cifras administrativas.

En el dictamen, los especialistas destacaron cómo el archivo íntimo de las madres buscadoras entabla un diálogo con la botánica, utilizando a la raíz como símbolo de permanencia, registro de pérdida y vínculo directo con la herencia prehispánica.

Para la autora, la novela busca explorar la voz vegetal de los ecosistemas del país, los cuales actúan como testigos e instrumentos para preservar el recuerdo de las víctimas frente al dolor social.

“Nunca había ganado un premio literario. Tengo la ilusión de que este reconocimiento ayude a visibilizar una historia que hace eco en miles de familias mexicanas”, expresó Alma Delia Murillo tras darse a conocer el fallo.

Nunca había ganado un premio literario. Ah, qué sensación extraña y hermosa.

Gracias a las familias buscadoras que me permitieron estar cerca para contar el relato. Gracias al jurado, a mi editorial, a cada persona que ha tenido la voluntad de leer esta novela. :,) https://t.co/McTu5DrUst — AlmaDeliaMC (@AlmaDeliaMC) September 18, 2026

La escritora manifestó sentirse honrada al sumarse a la lista de plumas distinguidas por este galardón, entre las que destacan Elena Garro y José Agustín, referentes clave de la literatura nacional.

Murillo es una de las voces más leídas en el ámbito editorial de habla hispana, reconocida por títulos como La cabeza de mi padre, además de su labor en guionismo para series y periodismo de opinión.

El Premio Bellas Artes de Narrativa Colima nació en 1980 como una iniciativa para reconocer obras publicadas el año anterior por escritores nacionales o extranjeros residentes en la República Mexicana.

Desde la edición 2018, la convocatoria permite la participación de propuestas redactadas en español y en cualquiera de las lenguas comprendidas en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales.

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JVR