Arranca la Filuni con reflexión sobre retos en el ecosistema del libro

Visitantes, ayer en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

La Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) arrancó ayer con una reflexión sobre los desafíos del ecosistema del libro, tema que resonó en el contexto de las dificultades que atraviesa Ediciones Era para subsistir, ante la caída de ventas y el cierre de librerías que dificulta la distribución.

“La Filuni 2026 nos invita a reflexionar sobre los retos que enfrenta el ecosistema del libro. La transformación digital, el desarrollo acelerado de la Inteligencia Artificial, las nuevas formas de lectura, el porvenir de las librerías, la preservación de los acervos, el acceso abierto y la protección de los derechos de autor exigen respuestas informadas, éticas y colectivas”, expresó en su discurso Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El Dato: Durante el acto inaugural se entregó el reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial Universitaria a Patricia Piccolini, destacada editora argentina.

Por su parte, Rosa Beltrán, coordinadora de CulturaUNAM, expresó que “la pérdida de bibliotecas, editoriales y colecciones, bajo cualquier circunstancia, representa un punto de quiebre social. Todos somos partícipes de la cultura escrita y, aunque en lo general la cultura se alimenta de múltiples dimensiones de la condición humana, los libros continúan siendo un pilar imprescindible”.

La también escritora destacó que los libros, además de alentar el conocimiento y la imaginación, “resguardan la memoria y promueven el pensamiento libre y crítico. Son la antítesis de la censura y de la opresión en cualquiera de sus formas. En este esfuerzo, la figura del editor ocupa un lugar central en nuestra feria”.

El Tip: Se rendirá homenaje al fallecido Vicente Quirarte el viernes a las 18:00 horas en el Salón Jaime García Terrés.

También refrendó la importancia de un encuentro como la Filuni dedicado a los libros universitarios.

“Esta feria es única y es indispensable, porque es la que pone a los lectores, a los estudiantes, los libros que se publican en las universidades. Esos que frecuentemente, después de su aparición, se quedan o en bodegas o en el olvido. Esos que son dificilísimos de conseguir y a los que mucha gente cree que se accede de manera muy peregrina, muy dificultosa”, comentó Rosa Beltrán.

En la inauguración de la feria que estará hasta el 30 de agosto, el rector destacó el papel que juegan las universidades en el uso de las tecnologías de la información, esto, en medio de la crisis que enfrentó la máxima casa de estudios en el pasado examen de admisión marcado por irregularidades que llevaron a hacer una prueba de control presencial, que generó inconformidades y confusiones.

“Las tecnologías de la información pueden facilitar extraordinariamente el acceso al conocimiento, pero también profundizar las desigualdades, concentrar los contenidos y excluir las voces. Las universidades deben asumir un papel activo en la orientación de su desarrollo. La innovación y el avance tecnológico deben encauzarse permanentemente hacia el bienestar colectivo”, comentó.

Además, el rector Leonardo Lomelí habló de la responsabilidad de las instituciones educativas frente a los autoritarismos y actos de intolerancia.

“A lo largo de esta feria se recuperan las aportaciones del exilio republicano español a la ciencia, la educación, las artes y la cultura mexicanas.

“Recordaremos a quienes se encontraron en nuestro país un hogar donde reconstruir sus vidas y continuar su obra y que, al hacerlo, nos enriquecieron de manera invaluable. Ese legado mantiene plena vigencia, pues encarna valores como la solidaridad, la libertad y la dignidad y pone de relieve la responsabilidad de las universidades frente al autoritarismo y la intolerancia”, dijo.

Se unen para exigir rescate de industria

Por Adriana Góchez

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) se unió a una iniciativa ciudadana que hace un llamado “urgente a las autoridades” para articular una política pública integral que fortalezca el libro y la lectura en el país.

“El anuncio del cierre de operaciones de Ediciones Era, una de las editoriales independientes más relevantes de nuestro país, es una señal de alarma. Pero no es un hecho aislado: es la expresión de una problemática que afecta a toda la cadena del libro”, se señala en el documento en poder de La Razón y el cual respalda la Caniem, que invitó a sus afiliados a sumarse a esta iniciativa y a compartir la convocatoria.

Se señala que es “preocupante que no exista una instancia pública a nivel federal encargada del libro y su promoción”.

También alerta sobre la desaparición de editoriales y librerías, la reducción de espacios para la circulación de libros y las dificultades cada vez mayores para producir, distribuir y acceder a ellos. “México enfrenta un escenario cada vez más preocupante…”, se dice.

Hasta el 2 de septiembre, la Caniem recibirá las firmas de quienes se sumen.