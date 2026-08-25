Ante crisis en Ediciones Era, unen voces para exigir rescate de la industria del libro

Asistentes a la 37 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, el 16 de agosto de 2026.

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) se unió a una iniciativa ciudadana que hace un llamado “urgente a las autoridades” para articular una política pública integral que fortalezca el libro y la lectura en el país.

“El anuncio del cierre de operaciones de Ediciones Era, una de las editoriales independientes más relevantes y respetadas de nuestro país, fundada hace 66 años, es una señal de alarma. Pero no es un hecho aislado: es la expresión de una problemática que afecta a toda la cadena del libro”, se señala en el documento en poder de La Razón y el cual respalda la Caniem.

Imagotipo de Ediciones Era, que cumplió 66 años el 5 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

La cámara invitó a sus afiliados a sumarse a esta iniciativa y a compartir la convocatoria con autoras y autores, ilustradores, editores, libreros, distribuidores y demás involucrados en el ecosistema editorial.

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En el texto se señala que es “ preocupante que no exista una instancia pública a nivel federal encargada del libro y su promoción con la cual, de manera coordinada, poder construir una política pública integral que fortalezca el libro y la lectura en México”.

También alerta sobre la desaparición de editoriales y librerías, la reducción de espacios para la circulación de libros y las dificultades cada vez mayores para producir, distribuir y acceder a ellos.

“México enfrenta un escenario cada vez más preocupante… Cuando desaparece una editorial, desaparece también una parte de nuestra diversidad cultural” Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana



El pasado 17 de agosto se dio a conocer que Ediciones Era ya no podía subsistir ante la caída de ventas del 75 por ciento y la falta de espacios donde distribuir sus libros.

“El equipo de Ediciones Era les informa que la editorial suspenderá sus actividades y a partir de este momento irá cerrando cuentas con todas las librerías y puntos de venta que tienen sus libros”, anunciaba a sus clientes. Días después matizó y comentó que reducía sus operaciones al mínimo.

Libros del catálogo de Ediciones Era, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Hasta el 2 de septiembre la Caniem recibirá los nombres de personas y empresas que quieran sumarse a la iniciativa en el correo direcciongeneral@caniem.com .

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cehr