Betsabeé Romero recrea el universo de Monsiváis

La artista contemporánea Betsabeé Romero ha alcanzado renombre internacional por dotar de un simbolismo extraordinario a objetos que forman parte de la cotidianidad, es en ese punto en el que encuentra paralelismos con la obra del escritor y cronista Carlos Monsiváis, a quien rinde homenaje a través de cinco instalaciones que recrean los símbolos, lugares y personalidades del mundo del entretenimiento que el autor abordó en sus textos.

“Siempre me interesó lo urbano, la movilidad, cómo se da ésta, la migración, la frontera. Un tema muy importante en mi obra es todo lo que tiene que ver con esa línea tan frágil y a veces tan premarcada por la frontera simbólica entre la escultura, la intervención, el espacio público, el museo y, en el caso de Monsiváis, la crónica y los géneros literarios, el trabajo periodístico. Él siempre estuvo este jugando y cruzando esas barreras invisibles que a veces son más duras por ser invisibles”, comentó a La Razón Betsabeé Romero.

El Dato: Algunas de las instalaciones de la artista son Con la camiseta puesta, Espejismo en la penumbra, Un árbol que rueda, Más allá del eclipse y Hasta el corazón del Día de Muertos.

Las instalaciones que se adentran en el universo del autor de Amor perdido las creó exprofeso para la exposición Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Homenaje a Carlos Monsiváis, que se inaugura el próximo sábado en el Museo del Estanquillo, como un homenaje a la vida y legado del escritor en este recinto de la Ciudad de México, que este año celebra su 20 aniversario.

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Betsabeé Romero, quien se ha destacado por sus instalaciones cargadas de simbolismos, señaló que con estas piezas quiso “hacer una nueva lectura de este gran autor que siempre fue innovador y su obra trascendió todo tipo de fronteras”.

En cinco salas, los visitantes podrán revisitar la obra de Carlos Monsiváis, pero en diálogo con el arte contemporáneo de Betsabeé Romero. En cada una hay diferentes objetos relacionados con el autor, como lupas, lentes, espejos o televisores.

Betsabeé Romero ı Foto: Especial

“En cada sala están varias obras, hay, por ejemplo, 12 libros en un círculo que están visualizados, tienen una mirada que es desde la lupa, porque él fue siempre como ese gran detective de la miniatura del mundo. Estoy jugando con estas 12 lupas del tiempo”, adelantó.

También hay un escritorio de donde salen manos de papel deshojándose de su escritura, de su caligrafía. “Cada mano es una pieza, igual que cada lupa, como un libro es una pieza, igual que cada máscara de hojalata, pero en realidad están puestas como instalaciones por sala”, explicó.

En estas instalaciones trató de “que esta luz que está atravesando la lupa o los lentes, permita sobre los textos mismos generar un paisaje, un canal diferente para encontrarnos con migrantes, con los manifestantes de las marchas LGTB+, con las protestas del 68. De pronto aparecen estos personajes de la cultura y su caminar en las calles de la capital”.

De esta manera, Betsabeé Romero hace cruces entre la palabra y las personalidades que formaron parte de la obra de Carlos Monsiváis, como El Santo, María Félix, Juan Gabriel, Tin Tan, Dolores del Río o Salvador Novo.

Al adentrarse en el trabajo del escritor, la artista ha constatado que su obra “fue muy premonitoria de muchas cosas. Una de las lecturas importantes para esta exposición es la del Mundial del 86, que tiene resonancias con todo lo que vio en este último Mundial: la calle como ese escenario donde el caos de pronto genera libertades que el mercado del deporte no logra”.

Dijo que Monsiváis, a 16 años de su muerte, continúa siendo un autor que “está muy al día con lo que está pasando en la actualidad, en el mundo, en la frontera, porque hizo este reconocimiento de la producción cultural chicana y de cómo se generan estas regiones culturales donde no hay fronteras”.

Compartió que hay dos libros que han sido fundamentales, Días de guardar y Los rituales del caos. “Fueron un parteaguas en mi pensamiento, pero también he leído lo que escribió en relación a los íconos del cine, de la fotografía, la exploración de la ciudad. Por eso me siento honrada de que me hayan invitado a hacer esto”, dijo.