Ediciones Era anuncia su cierre por problemas financieros

Ediciones Era tuvo que vender su tradicional inmueble ubicado en la Colonia Roma para intentar saldar deudas pendientes.

La que fuera casa editorial de José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Juan Rulfo y Carlos Monsiváis, Ediciones Era, anunció este lunes su cierre tras la caída de sus ventas en un 75 por ciento.

“Las ventas se desplomaron hasta ser del 25 por ciento de lo que eran antes. Estos últimos seis años hemos peleado de mil maneras para mantener la editorial viva, pero los ingresos para lograrlo no han llegado”, señaló Ediciones Era en una carta dirigida a sus clientes y amigos.

La crisis que atraviesa, la obliga a ir “cerrando cuentas con todas las librerías y puntos de venta que tienen sus libros”, detalló, y reconoció que “el mercado del liceo ha cambiado tanto que no nos permite vivir de las ventas de nuestros libros”.

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Su situación se agravó en la pandemia y en los años posteriores intentaron recuperarse, pero les fue imposible.

Se acaba una ERA… pic.twitter.com/RAm4Xz6oSq — Jorge F Hernández (@FJorgeFHdz) August 17, 2026

“Con muchos esfuerzos pagamos varias deudas en las que incurrimos durante la pandemia, pero, aun así, las cantidades que debemos siguen creciendo. Vendimos la casa de Era en la colonia Roma y gracias a eso, en este momento, estamos en condiciones de hacer algunos pagos y de detener la operación de la editorial para no caer en deudas impagables”, explicó.

Ediciones Era, referencia obligada de la edición independiente del país, fue fundada en los primeros días de agosto de 1960 por un grupo de exiliados en México, los hermanos Neus, Jordi y Quico Espresate, y José Azorín y Vicente Rojo. Su invaluable catálogo se conforma de mil 200 títulos de autores como Alberto Ruy Sánchez, Verónica Murguía, Ernesto Lumbreras, Fabio Morábito y Hernán Bravo Varela, entre otros más.

Publicó, por ejemplo, el primer poemario de José Emilio Pacheco, Los elementos del fuego; y la primera edición de El coronel no tiene quien le escriba, cuando Gabriel García Márquez todavía era un autor desconocido.

Hoy que se anunció el fin de la editorial, la poeta Malva Flores escribió: “Como autora de Ediciones Era, pero sobre todo como lectora, no puedo más que deplorar su cierre. Malos, muy malos tiempos para la cultura de nuestro pobre país”.

Mientras que el escritor y periodista Héctor de Mauleón expresó: Después de 66 años de historia, Ediciones Era cierra sus puertas. Un golpe terrible que habla del estado de desgracia en que hoy se encuentra la industria editorial mexicana. Se va la casa de Pacheco, de Monsiváis, de Pitol, de Benítez, de Poniatowska”.

En tanto, el poeta Ernesto Lumbreras comentó: “Catastrófica noticia para la cultura de México. Las actuales condiciones del ecosistema editorial del país son inviables para sostener esta empresa que durante 66 años mantuvo la conversación sobre los temas cardinales de nuestro tiempo”.

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JVR