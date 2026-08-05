“La educación debe cambiar sus formatos”

EN MEDIO de la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de México por la vulneración del sistema de examen de admisión, Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM, dijo que “la educación tiene que cambiar sus formatos, tanto para la exposición de las clases como para evaluar”.

Tras anunciar el programa de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), externó que serán los involucrados dentro de la UNAM quienes “van a hacer esta descripción de cuáles fueron las grietas, de qué manera se vulneró algo que no se debió vulnerar, cómo funcionó esa plataforma y, desde luego, cuestionarse. Ya lo están haciendo”.

El Dato: LA FILÓSOFA Angela Davis acudirá por primera vez a la UNAM. Es considerada referente del feminismo.

Respecto a la inconformidad de algunos jóvenes de realizar el examen de control, expresó: “Quienes lo presentaron (de manera virtual), aunque no hayan obtenido el mayor puntaje, pero no hicieron trampa, están seguros de volverlo a presentar. Son quienes no lo hicieron de esa manera, quienes probablemente se van a rehusar y no van a participar. Pero es otra suerte de selección natural”.

Este 2026, la Filuni tendrá como ejes: el exilio, la sostenibilidad y los riesgos ambientales, las lenguas originarias y la cultura universitaria, entre otros más.

La feria, que tendrá lugar del 25 al 30 de agosto, reunirá a 422 sellos editoriales de 14 países y ofrecerá más de 370 actividades académicas. Además, contará con la presencia de figuras como Angela Davis, David Toscana, Gonzalo Celorio, Cristina Rivera Garza y Clara Obligado.

“Es una feria de libro única en su género, porque se trata del libro universitario, académico, que no responde a las demandas del mercado ni a las urgencias de la publicidad. Los libros que se hacen en la academia tienen la desventaja, a veces, de no ser los más visibles, corren el peligro de quedarse en sus bodegas”, resaltó Rosa Beltrán.

Remarcó que la Filuni cada año crece, pues pasó de convocar a nueve mil personas en 2017 a 43 mil asistentes en 2025.

En esta octava edición, la invitada de honor será la Universitat de València, España, fundada en 1499. En total ofrecerá más de 100 actividades, entre éstas, una exposición que muestra los tesoros bibliográficos que alberga la institución.