Mito Reyes: Busco que el mundo mixe sea un espacio universal

El escritor ayöök (mixe) Mito Reyes celebra que su debut literario, Kopk Poj: El aliento de la montaña, sea la primera novela indígena en México editada por Grijalbo, sello del grupo internacional Penguin Random House; sin embargo, también reconoce que los autores de pueblos originarios han llegado tarde a los espacios que ocupa la literatura nacional.

“Lo siento como un gran agradecimiento, porque es un texto que viene del margen del margen, que se escribe en Anyukojm (Totontepec Mixe, Oaxaca), que no es ni siquiera la capital del estado. Reconozco la apertura de este gran conglomerado mundial, pero es muy tarde. A nivel personal, estoy muy contento, pero estamos apareciendo tarde en la llamada literatura mexicana. Hay una deuda con ciertos textos”, comentó en entrevista con La Razón el escritor Mito Reyes.

El autor, quien creció entre los clásicos griegos en la biblioteca municipal de su pueblo y las leyendas de su comunidad, consideró que es importante que “exista una novela de Totontepec para niños totontepecanos”. “No deja de ser asombroso ver que alguien puede ser personaje, porque estamos acostumbrados a que sean otras las personas retratadas. Para mí era fundamental localizar la historia en el pueblo, aunque no es mi pueblo”.

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Aunque en la novela están presentes las bandas de viento de la Sierra de Oaxaca, la herencia de los saberes, la lengua ayöök (una variante del mixe), las deidades y mitos como Anyïkääts (Peña del Trueno) y Kopkjoot (Señor del Cerro) y la atmósfera de la montaña, Mito Reyes también dialoga con los griegos y autores como Elena Garro y Daniel Sada.

“Quería que fuera un tanto universal, pero como dice Chéjov, para ser universal hay que hablar de nuestra propia aldea. El libro ve hacia el universo, ve hacia los griegos, pero lo hace desde mi comunidad”, declaró.

En Kopk Poj: El aliento de la montaña, el autor explora dos planos narrativos, el presente de Ixyam, un hombre afectado por la enfermedad y el dolor mientras trabaja en una novela, y la tragedia de Mónico y sus hijos Filarmónico y Armonio. El primero representa al Jootm, el interior de las personas, y el segundo al Ni’kxm, el exterior.

“La metáfora fundamental es la del tiempo, el pausado, el memorioso y la reanudación del tiempo. Este juego me permitió una gran visualidad. Ahí le debo mucho a Elena Garro con toda honestidad”, dijo Mito Reyes, cuya lengua materna es el español y el mixe su segundo idioma, que como muchos en su comunidad, trató de recuperarlo en su adultez.

La música juega un papel importante, ya que cada capítulo está pensado como una pieza musical que evoca a géneros tradicionales de las bandas de aliento en esa región de Oaxaca.

“Daniel Sada es la gran influencia de mi novela en el sentido de que intenté no un ritmo, sino uno por cada capítulo. Estoy honrando la tradición musical de la Sierra Norte, que ha resistido con repertorio totalmente original que viene de inicios del siglo XX. Intenté que hubiera muchas piezas musicales. Cada una de ellas tiene apuntado un género e intenté darle características”, explicó el narrador.

En la novela, el pueblo observa todo y para huir del costumbrismo y la antropología, Mito Reyes recurre al humor a través de personajes contradictorios y dolientes.

“Quería hacer una especie de tratado acerca del dolor crónico, cuando se vuelve una carga sin sentido, un absurdo. Quise hacer de Ixyam, un tipo muy irónico. Alguien dijo que los dolores crónicos son la universidad del egoísmo, porque te hacen obsesionarte con tu propio dolor, incluso él es un poco insensible a otros dolores. Y, por otra parte, a veces nuestra forma de acompañar el dolor es muy burda, ridícula y ofensiva”, indicó.

En el libro también establece un diálogo entre épicas diferentes. “Kopk Poj puede perfectamente platicar con Jasón de las Argonáuticas”, explicó Mito Reyes, quien forma parte del Colectivo Mixe.

El narrador agregó que buscó “hacer del mundo mixe, no una burbuja cerrada, sino un espacio universal en donde podemos hablar del amor, de los temas universales, pero desde nuestro mundo vital”.

KOPK POJ: EL ALIENTO DE LA MONTAÑA

AUTOR: Mito Reyes

GÉNERO: novela

EDITORIAL: Grijalbo

AÑO: 2026