Melva Olivas, una danza sobre la necesidad de volver al pasado

Mercedes Sosa popularizó el poema de César Isella que dice “uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”. ¿Qué significa regresar a esos instantes o lugares? Es la pregunta que la coreógrafa sonorense Melva Olivas plantea en la pieza Volver (Reversa), que estrenará el próximo 28 de agosto con la Compañía Nacional de Danza (CND).

“Volver (Reversa) nace de la pregunta ¿a qué momento de nuestra vida nos gustaría regresar? Parte de una necesidad muy humana de querer volver a un instante, a una persona, a un lugar, incluso a una versión de nosotros mismos que tal vez ahorita no está”, compartió Melva Olivas en entrevista con La Razón.

EL DATO: LA PIEZA FILAMENT, de la coreógrafa británica Gemma Bond, explora la precisión, la extensión y la proyección del movimiento.

Querer volver a un momento o lugar siempre tiene una carga de nostalgia, a veces alimentada por recuerdos que te hacen sentir feliz o triste, por haberlos vivido, pero también por la imposibilidad de regresar, pues es bien sabido que como planteaba Heráclito de Éfeso, “nadie se baña dos veces en el mismo río”.

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“Pienso en el tiempo de las despedidas, en aceptar, en soltar. Creo que la pieza puede contener todas estas emociones y por ello el espectador puede ir transitando también estas pequeñas historias”, comentó.

Es con la imposibilidad de la reversa que Melva Oliva encuentra en esta obra el eje creativo, no sólo para ella sino para los 21 bailarines en escena y el resto del equipo.

“He tratado de jugar con esa premisa de la reversa, porque es muy lúdica, nos obliga a ver el movimiento de otra forma desde su origen, desde dónde nace, porque desde ahí tengo que regresar. Hacemos muchas caminatas en reversa, que también las caídas, colapsos del cuerpo y luego se reconstruye”, contó.

Melva Olivas también plantea que la reversa es “un deseo hasta cierto punto imposible, no se puede repetir una acción hacia atrás. Me pareció también como una premisa muy útil para probar con los bailarines, pero que también confrontaba todos los creativos.

Le puse la misma pregunta al iluminador de cómo funciona la reversa de la iluminación. Lo mismo en la música, con la dramaturgia, cuando llegamos a esta idea de los recuerdos y hemos encontrado cosas cosas muy interesantes”, comentó Melva Olivas.

GRAFÍAS, GALA DE COREÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS

CUÁNDO: del 28 al 30 de agosto

DÓNDE: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

HORARIOS: viernes a las 20:00 horas, el sábado a las 18:00 y el domingo a las 17:00 horas

LOCALIDADES: de $120 a $400

En la pieza, la artista presenta cuatro escenas que representan a lo que se suele rememorar.

“Hay escenas de fiesta, de encuentro, de relaciones. Ahí exploramos un poco más esta idea del tiempo y de la reversa a partir de se manipula el espacio y ciertos objetos. Hay una afirmación de que el tiempo está avanzando todo el tiempo, de que no se detiene. Los recuerdos funcionan como un especie de reversa a nivel de dramaturgia”, detalló.

Habituada a hacer cruces entre la danza y otras disciplinas, como recientemente lo hizo en Giselle, las que no volvieron y uno de los actos del ballet Revolución diamantina, la coreógrafa evoca al cine en esta pieza.

“Me gusta mucho partir de lo que el cuerpo puede transmitir a nivel de las emociones o de la historia que se va a contar, pero hay muchísimas referencias también del cine. Por ejemplo, para Volver (Reversa), quiero que el espacio escénico sea este formato de pantalla de cine anamórfico, es decir, no tan cuadrado, sino un poquito más rectangular”, dijo.

La pieza formará parte del programa Grafías, gala de coreógrafos contemporáneos, que también incluye el estreno de Filament, de la coreógrafa británica Gemma Bond, y una reposición de Gnawa, del coreógrafo español Nacho Duato.

“Este programa es muy interesante, porque vemos a la Compañía Nacional de Danza en cosas que ya conocemos que destacan muy bien como esta coreografía de neoclásico de Nacho Duato, que es clave en el repertorio, pero también con estas otras propuestas nuevas, como la Gemma Bond en un lenguaje neoclásico y la mía que da otro pasito hacia la danza contemporánea”, destacó.

El programa se presentará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes del 28 al 30 de agosto, el viernes a las 20:00 horas, el sábado a las 18:00 y el domingo a las 17:00 horas.