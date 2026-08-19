Muro en la Alameda y expo de arquitectas en Mextrópoli 2026

RENDERS de la instalación que estará durante el festival.

LA INSTALACIÓN de un muro en la Alameda Central de la Ciudad de México, una exposición dedicada a las mujeres arquitectas en el Colegio de San Ildefonso y la visita del Premio Pritzker 2024 Riken Yamamoto son los eventos que estelarizan la décimo tercera edición del Festival Mextrópoli.

La exposición Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro enaltecerá el trabajo de más de 200 profesionales a partir de 300 piezas, entre planos, textiles, cerámicas, fotos y maquetas, se detalló ayer en conferencia de prensa.

“La presencia de las mujeres en la arquitectura, como en la cultura, el conocimiento, el desarrollo, la participación social, ha sido menos valorada. Ponerlas en el centro de este festival, es un acto de justicia”, destacó Eduardo Vázquez Martín, coordinador Ejecutivo del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

En esta edición del Festival Metrópoli, se reflexionará sobre los movimientos sociales, los materiales que construyen la urbe. Los movimientos humanos que transforman continuamente aquello que parecía establecido, y los tectónicos que nos recuerdan que incluso el suelo sobre el que construimos permanece en movimiento”, destacó Miquel Adrià, director del encuentro.

9 Pabellones se presentarán en la Alameda Central

Durante el festival, que será del 17 al 20 de septiembre, la Alameda Central será el escenario de nueve instalaciones que exploran la relación entre espacio público y arquitectura. Destacará el pabellón ganador del Concurso Arquine No. 28 el muro, que alude a las decenas de divisiones que se han levantado alrededor del mundo y que son muestra de “nuestra intolerancia, incomprensión y egoísmo, que nos separan por motivos religiosos, económicos, políticos, porque no podemos o no queremos, confrontarnos con el otro en su infortunio en sus dificultades”, se explica en la página de Internet del certamen.

EL TIP: DESTACAN las visitas a CU, Reforma, la Unidad Independencia y Tlatelolco, donde se admirarán obras de Teodoro González de León y O’Gorman.

La instalación mide 5.50 metros de altura y pretende que los transeúntes cuestionen qué es enfrentarse a un museo y cómo es posible traspasarlo.

En esta ocasión el encuentro también convocará a reconocidos arquitectos y especialistas, como Riken Yamamoto (Beijing, 1945), Premio Pritzker 2024; Lina Ghotmeh, autora de Serpentine Pavilion 2023; Junya Ishigami, ganador del León de Oro de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2010; y Martino Stierli, curador en jefe de Arquitectura y Diseño del MoMA, entre otros. Las conferencias serán en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

En total serán 12 conferencias, tres exposiciones, más de 10 rutas por la ciudad y visitas especializadas para apreciar la arquitectura.