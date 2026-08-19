Fil Monterrey se engalana con Carrére, Le Clézio y Alberto Manguel

La Feria Internacional del Libro de Monterrey (FILMTY) se robustece este año con más de 10 actividades y con la presencia de los escritores franceses Jean-Marie Gustave Le Clézio y Emmanuel Carrère, además de convocar a autores de diversas latitudes como Leonardo Padura, Cristina Rivera Garza, Alberto Manguel, Rita Dove y Gioconda Belli. Será el espacio que reúna a galardonados con el Nobel, el Pulitzer, el Princesa de Asturias y el Formentor.

“Desde hace cuatro años hemos trabajado un programa que abarque más ramas del conocimiento, enfocado en todos los públicos y capacidades lectoras. Estamos tratando de traer autores de mayor nivel y de distintos países, porque creemos que el público lector de Nuevo León merece tener una gran feria, tener acceso a estos escritores que están en reconocidas ferias y festivales literarios que ya vienen a Monterrey”, destacó Henoc de Santiago, director de la FILMTY.

FILMTY

CUÁNDO: del 10 al 18 de octubre

DÓNDE: Cintermex, Monterrey, Nuevo León

Entrada libre

EL TIP: EL PROGRAMA Juvenil propiciará la reflexión sobre salud mental, ecoescrituras, poesía, ilustración y pensamiento crítico con la participación de diversos autores.

Dijo que es gracias a ese trabajo, que la feria se ha colocado “en el reflector de los grandes encuentros literarios a nivel mundial en el idioma español”.

ALBERTO MANGUEL hablará de la obra Cinco miradas sobre Borges. ı Foto: BBVA, Anagrama y Almadía

Por su parte, Carmen Junco de la Vega, presidenta del encuentro, resaltó que éste “ha encontrado una voz propia, profundamente arraigada en esta región, orgullosa de su identidad, pero con una mirada abierta al mundo”.

El programa anunciado, reiteró, es la prueba de que “queremos seguir creciendo, convencidos de que el mejor camino para hacerlo es apostar por los contenidos, las ideas y por cada lector que se encuentra en un libro, una conversación o una experiencia cultural”. Este año convocará a autores de más de 15 países.

Le Clézio presentará su más reciente libro Tres entradas a México (Bonilla Artigas) y Emmanuel Carrère hablará de Koljós (Anagrama). Ambos autores participarán en la feria en el marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre nuestro país y Francia.

El invitado de honor, El Colegio de México, incluirá en su programa a miembros de la institución de la talla de Cristina Rivera Garza, Juan Villoro, Enrique Krauze, Leonardo López Luján, Gabriela Ortiz, Eduardo Matos Moctezuma y José Ramón Cossío. Además de presentar novedades editoriales.

Como ejemplo del crecimiento y expansión que busca la feria del libro, por primera ocasión se realizará un encuentro dedicado a la filosofía llamado Sentir y pensar nuestro tiempo.

Participarán Darío Sztajnszrajber (Argentina), Hugo Mujica (Argentina), Laura Quintana (Colombia) y Valeria Campos Salvaterra (Chile), quienes dialogarán sobre el amor, el cuerpo, la violencia, la espiritualidad, los afectos y los retos éticos de nuestro tiempo.

EMMANUEL CARRÈRE dedicará su participación a su nuevo título Koljós. ı Foto: BBVA, Anagrama y Almadía

Y LAMENTAN FIN DE ERA. Fue inevitable hablar de Ediciones Era. “Esta noticia es triste. Cuando un proyecto editorial de esa naturaleza deja de presentarnos sus nuevas propuestas, también nos estamos privando de una mirada del mundo”, externó Teresa Vicencio, secretaria administradora de El Colnal.

Por su parte, Henoc de Santiago dijo que es “una pérdida grave. Nos encantaría, en algún momento, que hubiera una iniciativa, pero demos un poco de tiempo. Espero que no muera”.