Declaratoria para rescatar la Roma avanza con SC

EL PROCESO para impulsar que las colonias Roma Norte y Roma Sur tengan una Declaratoria de Monumentos Artísticos avanza. Ya se realizan mesas de trabajo con la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), informaron vecinos ayer en conferencia.

Como lo adelantó La Razón el pasado 29 de junio, los colonos buscan salvar el patrimonio que aún se conserva a través de esta declaratoria, pues existe el riesgo de que continúe la destrucción.

El Tip: la mesa que solicitaron será para identificar edificios de relevancia o en riesgo de demolición o alteración.

“Son zonas completas, por lo cual el proceso de gentrificación va a tener también cierto paro. No van a poder construir otra vez edificios como lo estaban haciendo, alterando toda la visual de una colonia. Vamos a buscar proteger nuestro patrimonio”, explicó Mayela Delgadillo, integrante del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad.

Detalló que, hasta el momento, están en juntas con la Secretaría de Cultura, el INAH y el INBAL. “Con su apoyo estamos resolviendo todas aquellas cosas que pueden ser no propicias para que no acepten la declaratoria”, añadió.

“Ahora, lo que estamos haciendo es pedirle a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya se mandaron las cartas respectivas, que encabece esta mesa interinstitucional para proteger el patrimonio antes de la declaratoria, porque lo que estamos viendo es una destrucción masiva y sabemos que aprovechando esta inercia de la declaratoria van a querer destrozar y dar permisos de todo tipo”, comentó.

También está en proceso la realización de un nuevo catálogo de edificios. “Estamos haciendo un levantamiento, no sustituyendo a las autoridades, pero sí en colaboración para saber qué queda del patrimonio con una catalogación. Vamos a tener cuatro clasificaciones”, dijo.