La oferta cultural creció 32%, dice Curiel

Dentro de los primeros dos años del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, otro avance destacado es el crecimiento de 32 por ciento en la oferta cultural, así como la simplificación para que más personas ingresaran a las diversas escuelas de arte.

Al presentar el balance de los resultados en lo que va del sexenio, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, expuso ayer en conferencia matutina que han realizado 520 mil actividades en los 32 estados, como parte del plan de descentralizar la cultura. Con esto, se tiene identificado un incremento de 13 por ciento para el alcance de 153 millones de asistentes.

Resaltó que se consiguió concretar el plan a dos años para renovar escuelas del INBAL, así como otras, invirtiendo mil 850 millones de pesos que llevaron a la intervención de dos mil 352 espacios, como edificios, salones y laboratorios.

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El Dato: Este año se lanzará una colección de mexicanas autoras de prosa, poesía y ensayo, con un tiraje de un millón de ejemplares que serán regalados en el FCE, se destacó.

Se adquirieron tres mil 600 bienes, entre mobiliario e instrumentos musicales. Resaltó que se eliminaron las cuotas de inscripción para garantizar la gratuidad de la educación artística. Estas medidas llevaron a que planteles como el Centro de Capacitación Cinematográfica incrementara 250 por ciento en su matrícula.

“Los apoyos a la creación aumentaron también 45 por ciento. Pasamos de mil 840 a dos mil 658 millones de pesos (mdp) a través de 250 convocatorias y estímulos nacionales. Esto con un impacto directo en más de 180 mil artistas”, dijo.

Otro punto fue la premiación que recibieron 695 obras cinematográficas mexicanas en los festivales nacionales e internacionales, las cuales, aseguró, recibieron apoyos como los expuestos.

En cuanto a los planes de descentralización, Claudia Curiel de Icaza subrayó que se incrementó 75 por ciento de programas estatales, a través del apoyo a las culturas municipales y comunitarias.

Por otra parte, en estos dos años se restituyeron cinco mil 686 piezas del patrimonio arqueológico, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que en suma representa una recuperación de 17 mil piezas desde 2018, es decir, 10 veces más que lo hecho por administraciones anteriores, informó.

El apoyo artesanal forma parte de otro de los ejes de acción, con el acompañamiento a 127 mil 830 artesanos, un incremento de 48 por ciento respecto a 2025.

Curiel también resaltó la promulgación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, la cual reconoce a las personas intérpretes o ejecutantes de doblaje para su protección frente al uso indebido de su voz o transformación de la misma a través de la IA.