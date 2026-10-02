MUAC muestra obras de su acervo por 1.a vez

Proyecto para el mural de Siqueiros que se encuentra en Rectoría de la UNAM

Por primera vez, el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) exhibe obras nunca antes vistas de su acervo y comparte de manera permanente su colección artística, documental y de diseño moderno y contemporáneo.

Se exhiben los bocetos de los murales que hizo Diego Rivera para el Estadio Olímpico Universitario, que al final ya no terminó, así como Energía concentrada, de Gabriel Ramírez; Kadosh, de Boris Viskin; Brota el silencio, de Arnaldo Coen; Flujo y turbulencia, de Ricardo Regazzoni; Contradicción, de Olivier Seguin, y Olimpiadas, de Mohammed Melehi.

Las piezas forman parte de la exposición Historias en construcción: Arte contemporáneo en México desde 1952. Colección MUAC, en la que se reúnen más de 120 obras y 60 materiales documentales de más de 70 artistas.

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“Tenemos muchas piezas que no se han expuesto dentro del MUAC, como las de Héctor García, Carlos Mérida, Boris Viskin, que se ven por primera vez. Algunas otras obras escultóricas que se adquieren en los años 60, como las de Ricardo Regazzoni”, explicó a La Razón Pilar García, quien con Elva Peniche, se hizo cargo de la curaduría de la muestra que se inaugura mañana y estará abierta hasta el 21 de marzo de 2027.

La exposición dedica un apartado a los artistas fundadores de la colección con piezas que se adquirieron en los años 50, cuando se creó Ciudad Universitaria, como David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, a quienes se pone en diálogo con propuestas de arte contemporáneo como las de Francis Alÿs.

De Diego Rivera toman importancia los bocetos de los murales que iban a decorar todo el Estadio Olímpico.

“Nada más se hizo la parte central, los bocetos que estamos exhibiendo son los que iban en la parte posterior del Estadio Universitario. Tenía otros trabajos y ya no los pudo finalizar”, explicó sobre las obras la curadora Pilar García.

Kabala, de Manuel Felguérez, de 1978. Se exhibe por primera vez. ı Foto: Francisco Kochen / MUAC

También destaca el cuadro Kabala (1978), del artista Manuel Felguérez, que se exhibe por primera vez. Está en diálogo con algunas de las esculturas de su autoría que se donaron a la universidad recientemente y un boceto de La máquina estética.

La muestra toma como punto de partida las primeras cinco líneas de trabajo del acervo, que tuvieron como fin conocer las prácticas artísticas en México de 1952 hasta nuestros días: lo identitario, la ruptura, la experimentación y vanguardia o el arte conceptual.

Se exhibe Encobijados, de Teresa Margolles, la que se adquirió en el año 2006. Es de la época en la que la artista “empieza a hablar de las cuestiones de narcotráfico. Se trata de mantas que sirvieron para tapar cadáveres de víctimas de la delincuencia organizada; es una de sus piezas icónicas”, resaltó Pilar García.

Se prevé que para el próximo año, en el segundo ciclo dedicado a la colección, se aborden temas políticos y arte feminista, pues ahora lo podrá conocer más el público. El acervo del MUAC se conforma de obras que van de 1952 al presente.

Historias en construcción

Cuándo: del 3 de octubre de 2026 al 21 de marzo de 2027

Dónde: MUAC (salas 4, 5 y 6 del museo)

Horarios: martes, miércoles y viernes, de 10:00 a 18:00 horas; jueves, de 10:00 a 20:00 horas, sábados, de 11:00 a 20:00 horas, y domingo de 11:00 a 18:00 horas

Taquilla: $60 (general)