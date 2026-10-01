Reconocen versatilidad de Juan Villoro con el premio Carlos Fuentes

El autor, en marzo, en el Palacio de Bellas Artes.

En la cancha de la escritura, Juan Villoro es como Jorge Campos, quien lo mismo hacía de delantero y portero. El autor abarca la novela, el cuento, el ensayo, el teatro, la crónica y la narrativa infantil. Por esta “amplitud y alcance” de su obra fue galardonado ayer con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria.

No sólo eso, el jurado también lo reconoció por una “obra que promueve el diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”.

El dato: SU NOVELA para jóvenes El libro salvaje, publicada en 2008, ha vendido más de un millón de ejemplares. Además, su obra se ha traducido a numerosos idiomas.

Ejemplo de ello es la novela El testigo (2004), en la que conviven la tradición del México posrevolucionario y un presente atravesado por el narco y la telerrealidad; o El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (2018), libro en el que explora la Ciudad de México como un crisol en el que habitan los templos ancestrales, el comercio en Tepito, las multitudes y las casas abandonadas.

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El cuerpo colegiado —integrado por Flavio González Mello, Myriam Moscona, Mónica Nepote, David Toscana y Gioconda Belli— también destacó que el escritor Juan Villoro “ha sido también formador de nuevos lectores y su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica”.

En el ámbito del periodismo, algunas de sus más importantes obras son Tiempo transcurrido (1986), en la cual aborda 18 años de historia mexicana, desde el 68 hasta la década de los 80; Safari accidental (2005), libro en el que reúne perfiles de figuras como Mick Jagger y narra el viaje que hizo con Salman Rushdie a Tequila, Jalisco; Dios es redondo (2006), en el que aborda una de sus grandes pasiones: el futbol, pero desde las gradas, el público, sus estrellas y las entrañas de una organización como la FIFA; u 8.8: El miedo en el espejo (2010), crónica del sismo de ese año en Chile, que pone en contraste con la memoria del terremoto del 85 en México.

Juan Villoro ha cautivado ampliamente la crónica, género que define como “la encrucijada de dos economías, la ficción y el reportaje”.

Es un autor que ha atraído a un amplio número de lectores. Así lo constatan las ferias del libro y los conversatorios en los que participa: constantemente se superan los aforos. Entre el humor, la ironía y el conocimiento, el escritor suele hablar no sólo de sus libros, sino de temas que están tomando parte de la conversación pública, desde la Inteligencia Artificial hasta el futbol.

Juan Villoro, quien apenas el 24 de septiembre cumplió 70 años, se convierte, con este galardón, en la undécima persona en ganarlo. Algunos premiados han sido Mario Vargas Llosa, Eduardo Lizalde, Luisa Valenzuela y Elena Poniatowska. La última había sido Gioconda Belli.

Con este reconocimiento, el autor de Examen extraordinario se hace acreedor a una reproducción de una obra escultórica de Vicente Rojo y un diploma, así como 125 mil dólares estadounidenses.

El premio es significativo, con Carlos Fuentes, el escritor Juan Villoro comparte hacer de la Ciudad de México un tema recurrente en su obra.

El cronista se inició en la literatura después de leer De perfil, de José Agustín, libro que lo motivó a tomar un taller de cuento. A finales de los años 70 escribía guiones radiofónicos y su primer libro fue La noche navegable.

La última obra que publicó Juan Villoro fue Los héroes numerados (2026), en la que el futbol es la excusa para dar cuenta de todo aquello que está en la vida cotidiana, pero permanece oculto: los traumas o las pasiones.

Juan Villoro

Escritor, ensayista y narrador

Nació: en 1956 en la CDMX

Otros galardones: Premio Xavier Villaurrutia 1999 (La casa pierde) y Premio Herralde 2004 (El testigo), entre otros

UNIVERSO LITERARIO

Algunos de sus libros más destacados.

El testigo, 2004

Dios es redondo, 2006

El libro salvaje, 2008

El vértigo horizontal, 2018

La figura del mundo, 2023