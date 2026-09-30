Juan Villoro gana el Premio Carlos Fuentes 2026

El escritor mexicano Juan Villoro fue galardonado hoy con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria, por “la amplitud y alcance de su obra, que abarca distintos géneros con maestría y rigor”, destacó el jurado.

El cuerpo colegiado —integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, Myriam Moscona, Mónica Nepote, David Toscana, y la escritora Gioconda Belli— también destacó que Juan Villoro tiene una “obra que promueve el diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”.

El jurado resaltó que Juan Villoro “ha sido también formador de nuevos lectores y su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica”.

Con este reconocimiento, el autor de Examen extraordinario se hace acreedor a una reproducción de una obra escultórica de Vicente Rojo y un diploma, así como a una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125 mil dólares estadounidenses.

¿Quién es Juan Villoro?

Juan Villoro, quien recientemente cumplió 70 años, es escritor, periodista, dramaturgo y editor. Ha destacado no sólo por sus novelas sino también por sus crónicas sobre el futbol, especialmente.

En 2012 obtuvo el Premio Iberoamericano José Donoso y en 2018 el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile, por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura por su libro de ensayos literarios Efectos personales y el Premio Xavier Villaurrutia por su libro de cuentos La casa pierde.

Sus libros más recientes son: El profesor Zíper y las palabras perdidas (2022), La tierra de la gran promesa (2021), Examen extraordinario (2020) y El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (2018). Su novela para jóvenes El libro salvaje ha vendido más de un millón de ejemplares. Su obra se ha traducido a numerosos idiomas.

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