Juan Villoro llama a defendernos de la IA

En Querétaro, Querétaro

EL ESCRITOR Juan Villoro hizo un llamado para organizarse y defenderse de la Inteligencia Artificial. En la literatura, por ejemplo, mencionó que las principales disyuntivas son cómo proteger el copyright, cómo cuidar el trabajo de traductores, guionistas y diseñadores.

“Cuando empiecen las primeras leyes, ya va a estar rebasado por la velocidad con que avanza la Inteligencia Artificial. Es entonces, por un lado, un desafío para ser mejores y no darnos de baja como humanos pero, al mismo tiempo, es una llamada de alerta para que no dejemos que nos sustituyan en todos los campos. Sin embargo ésto va a depender de la respuesta social que demos de manera organizada, porque no hay una legislación al respecto, no hay medidas que se estén tomando para salvar a la gente”, comentó ayer en conferencia de prensa en el Hay Festival Querétaro, Juan Villoro, autor de No soy un robot. La lectura y la sociedad digital (Anagrama, 2025).

El escritor mexicano señaló que, además de organizarse para que haya cambios a nivel legislativo, hay otras formas de defensa, como volver a lo artesanal y apelar a la creatividad, ya que, hasta ahora, la IA no puede sentir emociones humanas, pero pronto lo hará.

“Ya hay ahora un avance suficientemente alto para escribir textos perfectamente redactados, ensayos muy coherentes, pero todavía no existen grandes poemas, entre otras cosas, porque las máquinas no saben sufrir y no tienen nostalgias, no tienen emociones, pero pronto empezarán a sufrir de manera artificial.

Es algo que parece de ciencia ficción, pero que ya está en el horizonte”, alertó.

El también miembro de El Colegio Nacional dijo que, en el caso de la literatura, él ha optado por firmar contratos editoriales en los que se garantice que no se usará ninguna IA.

“Como no hay una legislación competente, en los contratos ya se está viendo el asunto con las editoriales. Yo firmo que no pueda haber una portada diseñada con Inteligencia Artificial, que ya lo estamos viendo mucho, corrección con IA, que esta tecnología no intervenga en el proceso de creación del libro. Eso es muy importante para defender el trabajo de quienes estamos haciendo el libro. Significa refinar mucho más los copyrights y eso también tiene que ser un tema educativo”, comentó Juan Villoro previo a su participación en el programa Constelaciones Hay Festival, junto a la escritora Aura García-Junco.

El también autor El testigo, novela ganadora del Premio Herralde en 2004, alertó además sobre el impacto ecológico que tiene el uso de la IA, porque cada vez que tecleamos 100 palabras en ChatGPT se necesita una botella de agua de 237 mililitros.

“¿Cómo vamos a usar el agua de esta botellita, para enfriar las 100 palabras o para darle de beber a un sediento? En ésas estamos”, expresó Juan Villoro, quien compartió que recientemente escribió un prólogo para una nueva edición de Las batallas en el desierto, del escritor mexicano José Emilio Pacheco.