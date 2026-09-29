Bangarra Dance Theatre refrenda su conexión ancestral

La compañía Bangarra Dance Theatre refrenda la conexión ancestral que conservan los pueblos originarios de Australia en la pieza FuturesPast, que une ese pasado con lo contemporáneo, al tiempo que aborda la historia de colonización de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de su país natal.

En entrevista con La Razón, la directora de la agrupación y coreógrafa, Frances Rings, comparte el proceso creativo de esta obra y habla de la importancia de que sean los cuerpos de personas de pueblos originarios los que cuenten esas historias de permanencia, resistencia y continuidad cultural.

Hoy comienzan sus presentaciones en el Teatro del Bosque Julio Castillo, en la Ciudad de México, donde estará también el 30 de este mismo mes. Luego viajará para ofrecer funciones el 3 y 4 de octubre en el Festival Internacional Cervantino.

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El Dato: EN FEBRERO de 2026, la compañía recibió el León de Oro a la Trayectoria en Danza de la Biennale Danza, división de danza de La Biennale di Venezia, reconocimiento que distingue su aportación a esta disciplina

¿Cuál es el punto de partida de esta obra? Fue darle oportunidad a las provincias, a los públicos internacionales, de conocer la cultura de los pueblos originarios de Australia.

¿Qué se aborda de los pueblos aborígenes e isleños veremos? La obra está dividida en tres actos: Viejo Mundo, Pueblos y Campo. Es un viaje a través de los hechos que han tenido impacto en la vida de los pueblos originarios desde la colonización en Australia. Mientras que al mismo tiempo se van colocando conceptos de resiliencia.

¿Qué papel juegan el diseño y el vestuario en el montaje? La escenografía, el vestuario y la coreografía reflejan lo único de nuestra tierra y cultura. Cada elemento forma una parte importante de la historia, trayendo la esencia de quiénes somos, pero llevándolo a una experiencia teatral que combina la estética ancestral y lo contemporáneo.

¿Qué explora a nivel corporal sobre estas comunidades originarias? Cuando en Bangarra creamos proyectos, trabajamos muy estrechamente con los mayores de la comunidad, quienes comparten información para crear la pieza. Esto se hace en la comunidad; es un intercambio. Este proceso permite crear la coreografía y es lo que le da un carácter único a esta danza.

En México se están perdiendo tradiciones, porque los ancianos indígenas mueren, ¿qué pasa en su país? Esa situación ocurre también en Australia. Por eso para la compañía es importante preservar la cultura y la historia; es parte de nuestra responsabilidad.

¿Qué importancia tiene que estas historias las cuenten los cuerpos de personas indígenas? Estas historias sólo pueden ser contadas a través de nuestros cuerpos, porque hay una conexión ancestral. Te conecta con los tuyos y con tu tierra. Esa conexión significa pertenencia. A través de la interrupción provocada por la colonización, esa conexión de momentos ha sido quebrada, pero nunca se ha perdido. Al narrar las historias con nuestros cuerpos, damos vida a nuestro pasado y lo traemos al presente.

¿Esta obra representa la recuperación de esa conexión? No es recuperar, sino que afirma esa conexión que nunca fue quebrada.

¿De qué manera conecta con México, un país también con un pasado colonial? Cuando viajamos internacionalmente, somos embajadores culturales. Esperamos que nuestras historias inspiren a otros para compartir y tener entendimiento, entre las experiencias de las comunidades originales. Es abrir una conversación de lo incómodo de la colonización y sanarnos.

Desde 2023 dirige la compañía, ¿qué quiere aportar? Soy muy privilegiada al tener una posición que lleva a nuestra compañía hacia el futuro. Es importante establecer no sólo nuevas maneras de expresar nuestras historias, sino también formar a una generación que las va a llevar hacia adelante.

FuturesPast

Teatro Julio Castillo: 29 y 30 de

septiembre A las 20:00 horas

Auditorio del Estado de Guanajuato:

3 y 4 de octubre, 20:00 y 12:00 horas,

respectivamente