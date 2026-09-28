Tosca, con Chacón Cruz y Danza, una ópera que aún incomoda

Tosca, de Puccini, no es una ópera cómoda, advierte a La Razón el director de escena, Luis Miguel Lombana. “Ahonda en la miseria humana, explora en lo más oscuro que tenemos los seres humanos: el abuso de poder, la imposición de la autoridad, el acoso sexual, la violencia física, la injusticia laboral, la pérdida de la fe”, dice sobre la historia que regresa con una nueva producción a la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes y al Festival Internacional Cervantino.

Consciente de que Tosca es un título operístico “que no se resuelve cantando”, dado el “nivel de exigencia dramático a la altura de la partitura”, se ha centrado en que cada uno de los cantantes llegue a lo más profundo de la psique de los personajes.

“Te tienes que comprometer con el horror, con la violencia, con el desconcierto, con el miedo, con el pavor”, les ha dicho a las sopranos Yunuet Laguna y María Fernanda Castillo, quienes alternarán en el papel de Tosca, una célebre actriz y cantante, capaz de hacer cualquier cosa por amor.

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El Dato: EN LA HISTORIA, la reina María Carolina gobierna ahora Roma, permitiendo que su jefe de policía arreste y ejecute sin piedad a sus oponentes, a menudo sin juicio previo.

“Tienes que cantar el horror y actuarlo de la misma manera. Qué fácil es decirlo, pero hacerlo es un ejercicio de interpretación muy demandante”, advierte el director Luis Miguel Lombana antes de irse a uno de sus primeros ensayos con la Compañía Nacional de Ópera en el imponente Palacio de Bellas Artes.

La historia de Tosca se desarrolla en Roma de 1800. Todavía gobierna el Reino de Nápoles y, en medio de ese contexto político, la protagonista se ve obligada a elegir entre la lealtad política, la ambición y el amor. Caravadossi es su amante y el barón Scarpia la manipula para lograr sus objetivos.

Es una ópera que sigue creando conversación en el presente, por eso Luis Miguel Lombana afirma: “Hay que seguir muy alertas, atentos y reactivos ante la injusticia y el abuso de poder, no permitir que personas así sigan obrando públicamente de una manera impune”.

La ópera se presentará el 4, 6, 8, 11 y 13 de octubre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes con la Compañía Nacional de Ópera, Coro y Orquesta del Teatro, bajo la dirección concertadora de Stefan Lano. El 17 de octubre viajará al Teatro Juárez de Guanajuato como parte del Festival Internacional Cervantino.

Tres funciones —4, 8 y 17— reunirán a dos de las voces mexicanas más reconocidas hoy: el tenor Arturo Chacón Cruz como Mario Caravadossi y el barítono Alfredo Daza en el papel del barón Scarpia. Alternan con los artistas Carlos Arturo Galván y Luis Ledesma.

El Tip: En 2004, Alfredo Daza se convirtió en Primer Barítono de la Staatsoper Unter den Linden, máxima casa operística de Alemania. Lo contrataron como cantante fijo.

“PUCCINI LA ESCRIBIÓ PARA MÍ”. Para Arturo Chacón Cruz, Tosca es su ópera favorita, en la que se siente más pleno; y para Alfredo Daza, la oportunidad de mostrar a un barón Scarpia distinto al canon.

Así como hay corredores que prefieren más los 100 metros que un maratón, Arturo Chacón Cruz comparte en entrevista que Tosca es la ópera en la que encuentra comodidad; su voz luce en todo su esplendor.

“La siento perfecta, como si Puccini la hubiera escrito para mí. No tengo un momento incómodo. Por ejemplo, en el Duque de Mantua, de Rigoletto, es muy difícil cantar. Estoy siempre concentrado. Y en Tosca no estoy de vacaciones, por supuesto, pero siento que puedo demostrar siempre lo mejor de mi voz, de mi instrumento”, cuenta.

Caravadossi es un personaje que musical y dramáticamente le encanta. “Expresa mucha nobleza, amor por la patria, amor por Tosca y el sacrificio que hace es impresionante. Como actor y cantante se une todo en esta obra”.

ALFREDO DAZA, en una foto de archivo. ı Foto: Especial

De Tosca también le gusta cómo Puccini fue un compositor que nunca se disculpó por lo que abordaba en sus óperas.

“Tosca es amor por la patria, honestidad, integridad y también cómo luchar contra el malo. Nos enseña que la corrupción ha sido algo de toda la vida”, comenta. Al igual que el director de escena, advierte que un título como éste permite ser un espejo de la actualidad.

“Es una oportunidad para que aquellos que vengan a ver la obra, despierten y entiendan, aunque no lo hayan vivido en carne propia, cómo fue un Franco en España o un Fidel Castro en Cuba. Lo estamos viendo por todos lados, desde Filipinas hasta Estados Unidos, está Italia. Estamos viendo una transición hacia un mundo lleno de incertidumbre”, señala.

La música de esta ópera también lo cautiva, en especial “E lucevan le stelle”.

“Es el adiós a la vida, es un aria triste, de introspección”, comenta.

UN SCARPIA DISTINTO. Por su parte, Alfredo Daza en esta ópera busca entregar un barón Scarpia que sale del molde del muy villano, para mostrar otros matices de este personaje. Es un objetivo que siempre tuvo claro.

“Desde que vi Tosca la primera vez, no me gustó la interpretación de este Scarpia malencarado desde el inicio. Siempre he buscado ponerle más colores”, comparte Alfredo Daza en entrevista.

“Sí es un personaje muy oscuro, pero se mueve internamente desde esa pasión que él tiene por imponer su autoridad, cueste lo que cueste, y para él es el modo correcto. Es un sádico, pero no creo que haya algún momento en que él diga, ‘soy un sádico y disfruto esto’”, expresa el barítono mexicano.

Scarpia es un personaje visceral y pasional, pero Alfredo Daza no lo considera como un gran villano, pues tiene un elemento importante que no se ve dentro de la ópera: está siguiendo las órdenes de la reina María Carolina.

“Como es un personaje icónico. Es uno de los grandes hits de la ópera en el mundo. Algunas personas lo consideran como el malo malo, el villano más icónico de la ópera, que no creo. Si lo ponemos en comparación con Francesco de Los ladrones de Verdi, ese personaje disfruta el hecho de anticiparse a todo lo malo que va a hacer. Scarpia no es eso, es para sí mismo un ejemplo de lo que el orden y el poder son”, explica.

Tosca es una ópera que ha acompañado al barítono, primero en su época de estudiante en Puebla, cuando la cantó y se dio cuenta que era muy joven para este rol, que hay “papeles que tienes que esperar”. En 2012 fue su primera participación profesional con este título que se ha vuelto recurrente en su repertorio.

Encuentra siempre desafíos al interpretar a Scarpia, el principal, “tener mucho cuidado, porque una soprano dramática te puede hacer papilla en una escena vocalmente. Es encontrar ese balance”.

Alfredo Daza, quien más de una vez ha pensado que debió ser actor en vez de cantante, ha sido ovacionado por agregar este matiz. Recuerda que en una reseña en Italia destacaron que hace a un “personaje villanesco, pero que no deja en ningún momento de ser un caballero”.

El barítono es hoy uno de los intérpretes relevantes de la escena operística mundial, al igual que Arturo Chacón Cruz. En su trayectoria ha entendido que hay personajes que tienen que irse. En su caso ha dejado ya a Guglielmo de Così fan tutte; Don Giovanni de la ópera homónima y Fígaro, de El barbero de sevilla.

Reconoce que los roles “llegan en los momentos adecuados”, aunque hay muchos que nunca lo hacen. Recuerda que siempre quiso dar vida al doctor Malatesta, de Don Pascuale, pero “nunca llegó”.

Recién le ofrecieron a Yago, de la ópera Otello, pero no se concretó. “La carrera del cantante es un poco indecifrable”.

Tosca

Palacio de Bellas Artes: 4, 6, 8, 11 y 13 de octubre; domingos 17:00 horas, martes y jueves 20:00 horas

Teatro Juárez: 17 de octubre, 20:30 horas

ELENCO POR FUNCIÓN

Los roles se alternarán en la temporada

4 Y 8 DE OCTUBRE

Floria Tosca: Yunuet Laguna

Mario Cavaradossi: Arturo Chacón Cruz

Barón Scarpia: Alfredo Daza

Cesare Angelotti: José Luis Reynoso

Sacristán: Abel Pérez

Sciarrone: Mariano Fernández

Spoletta: Chac Barrera

Carcelero: César Becerra

Pastor: Ángel Gómez

6, 11 Y 13 DE OCTUBRE

Floria Tosca: María Fernanda Castillo

Mario Cavaradossi: Carlos Arturo Galván

Barón Scarpia: Luis Ledesma

Cesare Angelotti: José Luis Reynoso

Sacristán Abel Pérez

Sciarrone: Carlos Suárez

Spoletta: Álvaro Anzaldo

Carcelero: Aldo Arenas

Pastor: Ángel Gómez