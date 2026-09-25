Cuestionan si muerte de Nemesio Oseguera destruyó su poderío

La periodista Mónica Garza resaltó que el libro El día que cayó El Mencho (Planeta, 2026), de José Luis Montenegro, no sólo es sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino la historia del Estado mexicano y cómo, tras la muerte de un capo de la droga, los nombres cambian, pero los tentáculos del narco no se trastocan.

“Es un libro sobre el México que hizo posible a El Mencho, cuya historia explica la transformación del narcotráfico mexicano, con sus organizaciones cada vez más empresariales, diversificadas, internacionales y capaces de disputar territorio y poder al Estado”, externó Mónica Garza durante la presentación del título junto al autor, en la Librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, la noche del miércoles pasado.

La también columnista de La Razón comentó cómo a lo largo de décadas se ha visto la detención o asesinatos de narcotraficantes, pero las organizaciones criminales continúan. “En México llevamos años contando la historia del narcotráfico a través de sus capos: cae uno, capturan a otro, extraditan al siguiente. Y sólo se confirma que eliminar al jefe no desmantela el negocio. Cuando los capos caen. Las organizaciones mutan”, dijo.

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Periodistas reflexionaron sobre el poder del narco. ı Foto: Especial

En El día que cayó El Mencho, José Luis Montenegro reconstruye los orígenes del Cártel Jalisco Nueva Generación y la expansión en distintas regiones de México hasta tener poderío en 32 entidades y en 40 países. Se adentra en las entrañas de esa organización criminal para desmenuzar las redes de extorsión, su estructura y cómo se modificó tras el abatimiento de su líder en Tapalpa, Jalisco, en febrero de 2026.

El autor lo ha definido como una radiografía criminal. Se detiene en los antecedentes históricos del narcotráfico en Michoacán, estado donde nació el capo.

El Mencho “no fue un improvisado en el mundo de las drogas. En 1980, a los 14 años, fue testigo de cómo las nuevas rutas habilitadas para el tráfico de cocaína en México por el Cártel de Guadalajara comenzaron a beneficiar a otros grupos que, rápidamente, crecieron en el hampa”, advierte en el texto el periodista especializado en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

Mónica Garza destacó que el libro no sólo se “lee como la caída de un hombre. También cuenta otra historia del Estado mexicano. ¿Cómo pudo construirse durante tantos años una organización de la dimensión del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Quiénes la dejaron crecer? ¿Quiénes voltearon hacia otro lado? y ¿cuánto de ese poder sobrevive después de la muerte de su líder?”.

El día que cayó El Mencho ı Foto: Especial

La periodista recordó que, tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del criminal, los temas de coyuntura del momento desaparecieron de la conversación, como la reforma electoral, los aranceles y las pensiones.

“Toda la atención de México volteó hacia Jalisco. Y lo que vimos fue mucho más que la muerte de un capo. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, comercios atacados y una organización criminal capaz de reaccionar simultáneamente en distintos puntos del país. En sólo unas horas, el Cártel Jalisco Nueva Generación mostró el tamaño del poder que había construido durante años”, rememoró. “Aquel 22 de febrero descubrimos la dimensión del poder que dejaba detrás el capo más buscado del mundo”.

Al final dejó un cuestionamiento: “Desmantelar el sistema que creó puede tomar décadas. Y quizá la pregunta más incómoda para las autoridades y para el Gobierno mexicano con la muerte de El Mencho es: ¿cayó realmente el inmenso poder que construyó?”.

El día que cayó El Mencho

Autor: José Luis Montenegro

Editorial: Planeta

Año: 2026