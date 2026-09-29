Del Toro pide más apoyo para el FICM

EL DIRECTOR, en LA, el 19 de septiembre.

EL DIRECTOR Guillermo del Toro puso el reflector sobre la situación financiera del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y pidió a la Secretaría de Cultura atender a Daniela Michel, directora y fundadora del encuentro, luego de que ella advirtiera que los recursos para sostener los festivales culturales son cada vez más precarios. A través de sus redes sociales, el cineasta hizo el llamado a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

“Daniela Michel sostiene de manera heroica y singular este festival. A veces recibe ayuda, a veces (muchas) no”, escribió. El cineasta cuestionó también: “Todo mundo piensa (erróneamente) que está sostenido por capital privado. No es así”.

Subrayó la dimensión del encuentro: “Es un festival de cara al público y al mundo entero”. Y planteó una acción concreta: “Si bien no hay discusión de más fondos, el contactarla para mayor viabilidad y apoyo representaría un importante gesto”.

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El mensaje surgió después de que Daniela Michel difundiera en sus propias redes sociales un posicionamiento. “Es necesario decirlo con toda firmeza: los recursos para sostener los festivales culturales son cada vez más precarios”, afirmó.

Explicó que el FICM es organizado por una asociación civil sin fines de lucro y que no depende de una sola institución para subsistir. “Hoy, más que nunca, necesitamos del compromiso de todos: gobiernos, instituciones, empresas privadas y sociedad. El cine mexicano nos necesita. Y el festival necesita de su apoyo”, sostuvo.

Destacó el respaldo de quienes han acompañado al encuentro. Mencionó a los cineastas Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu.