Villoro y Arriaga engalanan PrimaverArte

COMO PARTE de la programación cultural de PrimaverArte, Toluca recibirá hoy a los renombrados escritores Juan Villoro y Guillermo Arriaga en la Plaza Fray Andrés de Castro, quienes compartirán sus más recientes libros.
Dentro de las actividades iniciales se encuentra la presentación del cronista y periodista mexicano Juan Villoro, quien a las 16:00 horas hablará de su más reciente obra, Revoluciones por minuto, que transita con naturalidad entre la narrativa, el ensayo y la crónica, abordando con lucidez temas que van de la vida cotidiana, costumbres, el deporte y la memoria colectiva.
Por otro lado, a las 18:00 horas, Guillermo Arriaga, escritor y guionista de películas como Amores perros —nominada al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera—, 21 gramos y Babel, presentará su último libro, El hombre, que cuenta la historia de Henry Lloyd y su estirpe maldita en la vorágine histórica de la pérdida de Texas, el esclavismo y la apropiación de tierras indígenas por parte del gobierno de Estados Unidos. Además, ofrecerá algunas de sus reflexiones e inquietudes artísticas en una velada que promete despertar la imaginación.
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Ambos encuentros son impulsados por el alcalde Ricardo Moreno, quien busca acercar la literatura a la ciudadanía y generar espacios de diálogo entre creadores y público. La entrada será libre y gratuita como parte de la estrategia de desarrollo y acceso a la cultura; además, es fácil llegar al epicentro de los eventos, debido a que, a través del transporte público, los visitantes pueden acceder al centro de la ciudad; o mediante el Tren Interurbano El Insurgente.
Este día también la música y el teatro deleitarán a los asistentes con el talento de Mateo Castañeda Caffaratti, a las 17:00 horas, y la Banda Musical con Ritmos de Barrio, a las 19:00; se ofrecerá la función de El Pato y la muerte de la Compañía Teatral Teokikixtli, a las 17:00 horas, en la Capilla Exenta y el Andador Constitución recibirá a grandes intérpretes como Aleks Sandoval, a las 17:00 horas; del Ensamble de Solistas, a las 18:00, y el de Däzänä a las 19:00.
PrimaverArte
Cuándo: 17 de marzo
Dónde: Plaza Fray Andrés de Castro, Toluca
Horario: a partir de las 16:00 horas
Entrada libre