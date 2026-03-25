Jaime Sabines, poeta de emociones descarnadas

Cien años del nacimiento de Jaime Sabines (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico, 25 de marzo, 1926–Ciudad de México, 19 de marzo, 1999), poeta de la sonoridad cotidiana que, en su primer cuaderno, Horal (1950), escribió: “Lento, amargo animal / que soy, que he sido, / amargo desde el nudo de polvo y agua y viento / que en la primera generación del hombre pedía a Dios”; en 1951 suscribe en La señal: “He mirado a estas horas muchas cosas sobre la tierra / y sólo me ha dolido el corazón del hombre/ [...] / El corazón del hombre sueña / y anda solo en la tierra / a lo largo de los días, perpetuamente”.

Uno de los poetas mexicanos más trascendentales del siglo XX: imprescindible para miles de lectores de la lengua española, quien fue distinguido con varios reconocimientos: Premio Chiapas del Ateneo de Ciencias y Arte 1959, Premio Xavier Villaurrutia 1972, Premio Elías Sourasky 1982, Premio Nacional de Literatura 1983, Presea Juchimán de Plata en Letras y Artes 1986, Presea de la Ciudad de México 1991, Medalla Belisario Domínguez 1994 y el Premio Mazatlán de Literatura 1996, entre otros. La consonancia coloquial y natural de sus versos, su apasionante luminosidad y su exaltado sentido rítmico de sonatina bachiana lo convierten en un acreditado comentarista del amor, lo cotidiano, la pérdida, el cuerpo, la enfermedad, el gozo de la vida y la lamentación de la muerte.

La poesía como un descendimiento de emociones encarnadas en la espesura del mundo. Imposible desdeñar su influjo. Qué decir de un poeta que nos punza, que nos enseñó a dolernos y supo alejar de nosotros los bellos sueños inútiles para que visitáramos la “Magia de amor errante. / Fantasma, sombra, umbral”. Una estrofa de Sabines para la fístula del afligido. Un suspiro de Sabines para ahuyentar la plata oscura del desaliento en medio de la alborozada languidez que nos empuja a las tentaciones. “No quiero paz, no hay paz, / quiero mi soledad. /Quiero mi corazón desnudo / para tirarlo a la calle”.

Jaime Sabines está impregnado en nuestra piel: “costra de silencio, / asfixian, matan, resucitan” en los folios de ese volumen necesario perpetuamente: Recuento de poemas 1950/1993 donde conversamos en la gracia de la herida con la Tía Chofi, Tarumba, el mayor Sabines, doña Luz...: testimonio de nuestro naufragio de cada día que es descubrirse en esta tierra tentando el augurio de la muerte. “Muro de agua, la angustia, se levantó. /Humo rojo en mis venas. Transfigurado cielo. / De polvo a polvo soy”.

EL DATO: TUVO una aparición en la película La fórmula secreta (1964), en la que apareció leyendo un poema del escritor Juan Rulfo.

“El yo de Sabines es adánico y nombra todas las cosas en presente. Leemos, escuchamos, cogemos a Sabines y hay en nosotros la certeza de haberlo oído antes, de haberlo olido antes”: Vicente Quirarte. Poeta de lo cotidiano, declarante sensitivo y jovial de la vida franca y sencilla en los espacios de la calle, el café, la ciudad, el lecho, la noche, la alborada. Los ceremoniales afectivos en una suerte de crónica y de evocaciones en el uso de compendios, sugestivos enlaces melódicos y sutiles pautas acompasadas. “No lo salves de la tristeza, soledad, / no lo cures de la ternura que lo enferma. / Dale dolor, apriétalo en tus manos, / muérdele el corazón hasta que aprenda. / No lo consueles, déjalo tirado / sobre su lecho como un haz de yerba”.

Creador del verbo cautivante por su perfección y peculiaridad: “Yo no lo sé de cierto, pero supongo / que una mujer y un hombre / algún día se quieren, /se van quedando solos poco a poco, /algo en su corazón les dice que están solos, /solos sobre la tierra se penetran, / se van matando el uno al otro”. Tentador discurso de insinuante espontaneidad: “La seducción de Sabines es permanente, porque en su poesía nos muestra el matraz donde funde lágrimas, nuestras soledades de aquel, amores de aquella otra. Sabines es un poeta peligroso”: Vicente Quirarte.

Me detengo en Algo sobre la muerte del mayor Sabines (1973): “Mi padre tiene el ganglio mas hermoso del cáncer/en la raíz del cuello, sobre la subclavia, / tubérculo del bueno de Dios, / ampolleta de la buena muerte, / y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo. /El señor Cáncer, el señor Pendejo, / es solo un instrumento en las manos obscuras / de los dulces personajes que hacen la vida”: conmovedor lienzo lírico de tonalidad temblorosa y diáfana naturalidad por la muerte del padre.

Hago también parada en “Los amorosos” (1950): “Los amorosos callan. / El amor es el silencio más fino, /el más tembloroso, el más insoportable. /[...]/Los amorosos andan como locos /porque están solos, solos, solos/ entregándose, dándose a cada rato, / llorando porque no salvan al amor”: cántico de millones de enamorados en un clamor de fervor interminable: los atados en el amor “se van llorando /la hermosa vida”.

“Tía Chofi” (1951): “Sofía virgen, consagrada, / debieron enterrarte de blanco / en tus nupcias definitivas. / Tú que no conociste caricia de hombre / y que dejaste llegaran a tu rostro arruga antes que besos, / tú, casta, limpia, sellada, / debiste llevar azahares tu último día”: ternura desbordada sobre el “halito de Dios”. Abro Recuento de poemas 1950 /1993 (Planeta/Joaquín Mortiz, 2012) y hallo abrigo perpetuamente en Horal, La Señal, Adán y Eva, Tarumba, Diario semanario y poemas en prosa, Poemas sueltos, Yuria, Maltiempo, Algo sobre la muerte del mayor Sabines, Otros poemas sueltos (1973 -1993): indispensable legado de “Uno de los mejores poetas contemporáneos de nuestra lengua. Muy pronto desde su primer libro, encontró su voz. Una voz inconfundible”: Octavio Paz.

12 Idiomas abarcan las traducciones de su obra

UNA VIDA DEDICADA A LA ESCRITURA

1945. Comenzó a vivir en la Ciudad de México para estudiar medicina. A los tres años abandonó la carrera para inscribirse en Lengua y Literatura Castellana.

1953. Se casó con Chepita, con quien tuvo cuatro hijos, Julio, Julieta, Judith y Jazmín. Mientras escribía poemas, vendía telas.

1961. Murió su padre y, cinco años después, su madre, due los de los que luego escribiría en sus elegías.

1965. Se grabó el disco de Voz Viva de México con algunos poemas de su autoría que recitó.

1976. Fue electo como diputado federal y reelecto en el cargo en 1988. Presidió la Comisión de Cultura.

DeRápido

RESPALDA FESTÍN. La escritora Elena Poniatowska amadrina el primer Festival Internacional de Letras (FILGAM), que tendrá lugar del 10 al 19 de abril con más de 30 actividades culturales y deportivas en la alcaldía Gustavo A. Madero. El país invitado será República Checa, se informó ayer en la conferencia de prensa

Elena Poniatowska amadrina el primer Festival Internacional de Letras (FILGAM) ı Foto: FILGAM

HALLAN ALTAR EN ZONA ARQUEOLÓGICA DE TULA

DURANTE los trabajos de salvamento arqueológico en el trazo del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron un momoztli, el cual contribuirá a comprender mejor la traza urbana de Tula, la antigua capital de los toltecas. Probablemente, corresponde a la fase Tollan de la antigua metrópoli (900-1150 d.C.) y se halló cerca del área conocida como Tula Chico, dentro de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Tula, detalló el INAH en un comunicado.