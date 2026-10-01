Despiden a la leyenda del Canto Nuevo de México

El cantautor Gabino Palomares falleció ayer a los 76 años de edad. Su legado dejó huella en el Canto Nuevo de México, movimiento en el que quedaron para la posteridad en temas como “La maldición de la Malinche”, que se convirtió en un himno de América Latina.

Activista, crítico del acontecer social, defensor de los derechos humanos y compositor, Palomares fue también una de las voces más reconocidas de la Nueva Canción latinoamericana. Al darse a conocer la noticia de su deceso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo recordó como “un hombre consecuente con sus ideas, sus convicciones y su manera de entender la vida”.

El Tip: Cantó al lado de figuras de la talla de Amparo Ochoa, Óscar Chávez y el grupo Los Folkloristas. Fue autor de más de 100 canciones de contenido político y social.

La mandataria resaltó que “su voz, su música y su compromiso con las causas más justas, dejan una huella profunda en muchas generaciones. Más allá del artista, queda el recuerdo de una persona que supo mantener sus principios y vivir de acuerdo con ellos”.

Palomares iba a formar parte este año de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, dio a conocer la Brigada Para Leer en Libertad, que lo describió como un “referente de la canción de lucha”.

“Nos duele profundamente saber que ya no podremos compartir con él ese encuentro, su música, sus palabras y su alegría”, externó.

Por su parte, Clara Brugada, Jefa de Gobierno, expresó que su voz y su palabra acompañaron “en momentos importantes y fueron parte de muchas de las causas que compartimos y defendimos”.