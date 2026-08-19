Ediciones Era reduce al mínimo sus operaciones

ALGUNAS PORTADAS de los libros de su valioso catálogo de más de 66 años.

DESPUÉS de que se filtró un documento en el que Ediciones Era anunciaba a sus clientes y amigos que le era imposible subsistir, la histórica empresa informó ayer que “reduce al mínimo sus operaciones”. Además, aseguró que su valioso catálogo, “existe, permanece y seguirá leyéndose. Nada de eso se cierra”.

Sin mencionar el documento que se difundió en redes sociales, pero sí con un tono de despedida, Ediciones Era externó: “Sabemos que las noticias tienen dificultades para suplantar a los chismes, pero esto es lo que está sucediendo”.

En un tono más matizado que la carta que circuló, el sello independiente reconoció que el mercado del libro ha cambiado.

“La pandemia transformó de raíz el ecosistema del libro en México: las formas de vender, de comprar, de leer y de acompañar a los lectores dejaron de ser las que conocimos durante décadas. Nosotros lo intentamos todo para adaptarnos, pero llegó el momento de reconocer que el equilibrio que sostenía nuestro modo de hacer libros ya no existe”, comentó.

Anunció que en los meses por venir ofrecerán su fondo en diversos puntos de comercialización de México.

“Realizaremos varias ventas de nuestro fondo en librerías, con espacios amigos y en ferias de todo el país, incluyendo joyas de archivo de nuestros primeros años. Será nuestra manera de celebrar, junto a ustedes, esta historia: que los libros de Era lleguen a la mayor cantidad de manos posible. Estaremos también en la feria del Zócalo, donde los esperamos con enorme cariño”, detalló la editorial.

La que fue casa de Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco y José Revueltas agradeció a quienes los acompañaron durante 66 años. “A nuestros lectores, a nuestros autores, a los libreros y a todos los que han hecho posible este viaje largo y hermoso: gracias. Era es posible por ustedes y vivirá en ustedes”.

Confío que los “libros de Era seguirán en las bibliotecas, en las manos y en la memoria de quienes los leyeron y de quienes los descubrirán mañana... No hay tristeza que borre el orgullo de lo hecho”.