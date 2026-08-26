David Toscana: La literatura, un arte para ciegos

El escritor David Toscana, la tarde del martes en el Salón Clementina Díaz y de Ovando, en la Filuni.

El escritor David Toscana afirmó con contundencia que “la literatura es un arte para ciegos”, porque no “vemos nada, sólo palabras que podemos escuchar o tocar. El ejercicio de escritura tiene que ver con la ceguera, porque lo haces a través de la imaginación y de la palabra”.

Durante el conversatorio inaugural de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) habló de su libro El ejército ciego, con el que ganó el Premio Alfaguara 2026. La obra se ambienta en el año 1014, cuando el emperador Basilio II ordenó que le arrancaran los ojos a 15 mil soldados del ejército búlgaro al que venció en la batalla de Kyluch.

Toscana abundó sobre esta afirmación en la que tanto lectores como escritores se convierten en ciegos que tienen que ver a través de las palabras. “Por eso es maravillosa la literatura, porque no es algo que estamos viendo, es algo que estamos haciendo en la cabeza. A veces le metemos imágenes o recuerdos, a veces interpretamos, recordamos; hay un montón de estímulos que están metidos y que no tienen que ver con la vista”, comentó el autor, quien estuvo acompañado por los escritores Verónica Murguía y Eduardo Antonio Parra, además de la coordinadora de CulturaUNAM, Rosa Beltrán.

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Por su parte, Eduardo Antonio Parra, amigo de Toscana, expresó que el escritor “tiene un sentido del humor medieval desde que lo conozco, un sentido del humor cruel”. El ejército ciego, destacó, “tiene el humor irreverente de David”.

Mientras que la autora Verónica Murguía describió el libro como “una épica del oído, del tacto, del gusto. Es una cosa impresionante en ese sentido”. Y añadió: “Es una novela sobre el triunfo de la alegría sobre las ganas de vivir, sobre lo malo, sobre la crueldad”.