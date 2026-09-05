Pol Guasch: Todos mis libros son Eros y Tánatos

En Querétaro, Querétaro

El escritor español Pol Guasch (1997) tiene claro que en toda su obra está presente la contradicción. “Es Eros y Tánatos”; hay una pulsión de vida, pero también de muerte. La muestra más clara es su más reciente publicación, Reliquia (Anagrama, 2026), en la que, a partir de la historia de suicidio de su padre, dialoga con autores que se quitaron la vida —Alejandra Pizarnik o Sylvia Plath—, pero también hace presente el amor, la amistad o cómo se construyen las familias. “Es un libro de muerte, pero lleno de vida”, dijo en entrevista con La Razón.

“En esta contradicción se basa toda mi literatura. Hay un montón de destrucción, pero hay un montón de creación, de desasosiego, de esperanza; hay muerte, pero hay vida. El por qué mis libros se construyen así, creo que la respuesta está en Reliquia”, comentó.

El Dato: Guasch es autor de Tanta gana (Premio Francesc Garriga 2018) y La part del foc (Premio López-Picó 2021, traducido al castellano) y Napalm en el corazón, uno de los mejores libros de 2024 por The New Yorker.

Esta obra, “es de muerte, una elegía, pero hay muchísimas historias de amor, de gente que se conoció, desde mis padres, algunas historias de amor de poetas, gente que se enamoró, cómo se gestaron familias, cómo se tuvieron hijos, pero a veces es un libro atravesado por la muerte”, compartió Pol Guasch, quien hoy en el Hay Festival Querétaro presenta la charla “Recuerdos de un padre”, junto a Iveth Luna Flores y Manuel Marsol en el Teatro de la Ciudad del municipio, a las 12:30 horas.

Reliquia es un libro que no se reduce a su historia personal y a la de su padre; es una búsqueda poética para poner palabras a aquello que muchas veces no podemos nombrar por lo doloroso que es o por cómo nos atraviesa. Buscaba que esta experiencia trascendiera hasta la condición más humana.

“Uno de los objetivos que tenía cuando estaba escribiendo era el hecho de cómo trascender mi propia historia, no escribir una confesión ni un desahogo, sino un libro literario”, comentó. Al nunca haber trabajado una obra a partir de su propia experiencia, hubo miedos “de que fuera autorreferencial, lastimosa, autocompasiva. No quería que eso ocurriera”.

Sabía que no bastaba con lo que vivió a partir del suicidio de su padre cuando Pol Guasch apenas tenía 15 años. Ese hecho provocó en su familia todo un “terremoto”, así que encontró que su historia podía dialogar con la de otros escritores que se han quitado la vida.

“Tampoco me bastaba con mi propia memoria; no tenía suficiente memoria ni recuerdos para escribir un libro biográfico. No tenía un archivo sobre mi padre, ni testigos ni tampoco una formación cronista o periodística”, confesó.

Están en Reliquia las historias de Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik, Robert E. Howard, Anne Sexton o Marina Tsvietáieva. Desde sus últimos poemas antes de acabar con su vida hasta sus cartas de despedida.

“A partir de ellos puedo construir la biografía de mi padre. Me fascinó la manera en que estos autores, sus poemas, sus notas de suicidio, sus escritos podían darme tanta información sobre mi propia vida. Siendo de otras nacionalidades, de otras épocas, cómo sus poemas estaban hablando directamente de mí. Eso creo que es una cosa bella de la literatura, la sensación de que ese texto te está hablando a ti directamente, que está descubriendo algo de ti que no sabías”, afirmó Pol Guasch.

Reliquia también es el lugar en el que el autor muestra la fragilidad de la familia. “Hay esa insistencia de que la familia es algo natural, incondicional; eso en realidad es un poco falso. La familia es algo mucho más artificial de lo que creemos, mucho más frágil. Se sostiene en una promesa y, si uno se rompe, eso se puede caer a trozos por todas partes.

“Hay esas jerarquías en las que pensamos que si esa persona se va no pasa nada, y eso es un poco lo que se sentía con mi padre; se pensaba que era una pieza un poco insignificante o sustituible de la familia y, el evento trágico, su muerte, realmente transformó la forma como mi familia más grande se relacionaba”, dijo el escritor español a este diario.

Si bien, Reliquia es una búsqueda literaria, Pol Guasch incluye un solo texto clínico, la autopsia de su padre, pues en ésta encontró una contradicción: un informe médico que desglosa la causa de muerte de su papá, pero con una tipografía Comic Sans, que se relaciona con lo infantil.

“Cuando leí la autopsia de mi padre y vi que estaba escrita en Comic Sans, la cosa menos seria del mundo, pensé en lo fascinante de eso; era absolutamente delirante y completamente literario”, contó el autor, para quien Reliquia es un libro que lo ha dejado “muerto”, porque ha dejado todo. Pronto espera “renacer”, “escribiendo algo que verdaderamente sienta que es lo que quiero, algo que me haga pasármelo bien y jugar con las palabras y descubrir otra forma de relacionarme con la escritura”.

Inauguración con María Dueñas

Por Adriana Góchez

La escritora y docente española María Dueñas fue la encargada de inaugurar la noche de ayer el Hay Festival Querétaro, con un conversatorio en el que reflexionó sobre las tensiones derivadas de las migraciones y los exilios, que es parte de lo que aborda en su libro Por si un día volvemos (Planeta, 2025).

“Ahora mismo tenemos tensiones enormes en España con todo lo que está ocurriendo con Ceuta. En mi caso, mi conexión es muy personal, porque mi madre nació en Marruecos”, comentó en el Teatro de la Ciudad de Querétaro.

En su libro, la autora sigue la historia de una joven que huye de una violación y, en medio de un presente desolador, busca un futuro distinto, por lo que se marcha de casa.

“Cubro un arco enorme, desde mediados de la década del siglo XX hasta 1962 con la Independencia de Argelia. De todas mis protagonistas la que más evoluciona es Cecilia”, compartió la escritora María Dueñas ayer.

El Hay Festival Querétaro tendrá lugar hasta el 6 de septiembre con más de 100 participantes de 14 países, incluidos, Lydia Cacho, Meme del Real, Kiran Desai, Julia Didriksson, Gilraen Eärfalas, María Galindo, Jeremías Gamboa, Alma Guillermoprieto y Darío Sztajnszrajber, entre otros.

RELIQUIA

AUTOR: Pol Guasch

EDITORIAL: Anagrama

AÑO: 2026