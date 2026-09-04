Premian “máquina ficcional” de Arteaga

UNA OBRA considerada “una máquina ficcional” fue la ganadora del Premio Xavier Villaurruita de Escritores para Escritores 2025, se anunció ayer.

Se trata de Sala de máquinas, de Alejandro Arteaga, que “abre la posibilidad del libro y la literatura como un juego entre determinismo y libertad; tecnología y humanidad; automatismo y creación”, resaltó el jurado del galardón.

La distinción otorgada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) reconoce la “audacia creativa de Alejandro Arteaga”.

El Tip: El jurado del Premio Xavier Villaurrutia 2025 estuvo conformado por la ensayista Liliana Weinberg, la escritora Mónica Nepote y el autor Hugo Valdés.

Sala de máquinas incluye 21 ficciones “construidas en torno a los avatares de otras tantas máquinas y tecnologías fantásticas, absurdas o descabelladas. Entre ellas se encuentran una lupa electrónica que resuelve crímenes y misterios, una nave aerostática decimonónica para paisajistas, un bardo robot que gana un concurso de poesía, una cinta de caminata que ayuda al discernimiento y una ciudad autómata emplazada en el Amazonas”, se detalló en un comunicado.

En tiempos en los que se discuten las implicaciones de la Inteligencia Artificial, Alejandro Arteaga pone sobre la mesa los conflictos que surgen cuando la tecnología sustituye al ser humano en tareas como la creación artística.

Para el autor, recibir el galardón “es un privilegio”, pues coloca su obra junto a la de otros ganadores como José Revueltas.