Proyectan 5.1% más para cultura

PARA 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) propone un incremento nominal de 5.1 por ciento para el Ramo 48, que corresponde al sector de Cultura, pues de los 15,082.9 millones de pesos que se aprobaron para 2026, ahora serían 15,858.7 millones para el siguiente año.

De acuerdo con el proyecto entregado ayer a la Cámara de Diputados, el incremento es mínimo si te toma en cuenta la inflación.

EL DATO: EL AUMENTO es mínimo para los Estudios Churubusco, que pasaría de más de 27 millones de pesos a 28.5 millones el próximo año.

Tampoco hay cambios sustanciales respecto los órganos administrativos desconcentrados, entre éstos el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En total todos los órganos pasarían de 10 mil, 679.9 a 10 mil, 731.7 millones, lo cual representa un aumento nominal de 0.5 por ciento.

Los más importantes institutos, como el INAH se quedan casi igual. Para este año se proponen 5 mil, 603.5 millones de pesos, lo cual significa que tendrá 0.9 por ciento, comparado con los 5 mil, 551.4 millones de 2026.

Por su parte, el INBAL recibiría en 2027, 4 mil, 939.6 millones, solamente 0.2% más que los 4 mil, 928.5 millones que se aprobaron este 2026.

A diferencia de este año, para 2027, el PPEF incluye recursos para la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, que se creó en 2025 y está bajo titularidad de Diego Prieto, exdirector del INAH.

Dicha unidad tendría un presupuesto de 221.8 millones.

Mientras que Radio Educación tendría 100.7 millones de pesos, lo que significa un incremento si se toman en cuenta los más de 87 millones aprobados en 2026.