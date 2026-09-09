Muestra explora la producción tardía de Manuel Felguérez

SE ALEJÓ DE SU CUERPO, obra de 1983. / REUNIÓN DE FAMILIA, pieza de 1984.

Los trabajos que realizó el pintor y escultor Manuel Felguérez en más de tres décadas dan cuenta de toda una evolución de su lenguaje artístico en la que desarrolló la experimentación y, en ocasiones, dejó las figuras geométricas para crear otro tipo de formas. Parte de esta labor se expone en Evocaciones escultóricas, que reúne 24 piezas en Proyectos Monclova, en la Ciudad de México.

“El interés era empezar en la década de 1980 y terminar en la primera etapa del siglo XXI. Revisar la parte escultórica y pictórica de este periodo, tenemos unas piezas de madera, unos modelos de obras a gran escala que creó y que, posteriormente hizo para una exposición ya como esculturas monumentales”, explicó a La Razón Vera Castillo, del área de comunicación y prensa de la galería Proyectos Monclova.

EVOCACIONES ESCULTÓRICAS

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CUÁNDO: hasta el 24 de octubre

DÓNDE: Proyectos Monclova (Lamartine 414, Polanco)

HORARIOS: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas; sábados de 11:00 a 16:00 horas

En el primer núcleo se exhiben modelos en hierro policromado concebidos inicialmente para esculturas a gran escala. Se aprecian las estructuras geométricas características en la obra del artista y una “ingeniería que privilegia la ligereza y la estabilidad”. “Vemos una experimentación material más innovadora”, destacó.

EL TIP: EL NÚCLEO central de la muestra, son tres conjuntos de esculturas y cinco pinturas hechas en los años 80.

En el segundo apartado, el público apreciará esculturas de bronce que dejan de lado la geometría para presentar formas redondeadas inspiradas en figuras animales y humanas. La mayoría data de los años 90.

Mientras que el tercer conjunto exhibe modelos en madera que sirvieron como prototipos para algunas esculturas monumentales.

Dentro de la muestra destaca la pintura Reunión de familia, de 1984, y Se alejó de su cuerpo, de 1983, esta última estuvo exhibida en el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam, como parte de la primera Bienal de la Habana en 1984.

“Podemos ver el uso de colores que también es una paleta diferente de la que había estado manejando. Eran colores ocre, terroso, grises. Marcan una transición entre sus pinturas que son provenientes de La máquina estética hasta aquellos trabajos pictóricos que hizo en el 2010”, detalló Vera Castillo.

La exposición invita a imaginar el espacio del estudio del creador y a descubrir las soluciones formales y materiales que desarrolló en cada una de ellas. Reúne también piezas cuyo espacio original fue la casa y el taller del artista. La exposición estará hasta el próximo 24 de octubre y la entrada es libre.