MazelFreten crea lazos en México a través del electro dance

A MEDIADOS de los 2000, en París, el electro dance o tecktonik, se apoderó de la cultura urbana francesa a través de jóvenes que buscaban un espacio de rebelión. Organizaban fiestas clandestinas, batallas de baile, grababan videos caseros y creaban espacios de unión. Una forma de vida que ha atraído a la compañía MazelFreten, que en Rave Lucid México, no sólo lleva al ambiente escénico estas expresiones, sino también el sentido de comunidad que es parte de este movimiento.

“El electro dance es un baile creado por jóvenes para conectar entre sí en el mundo. Yo mismo viajé gracias al electro dance cuando era joven y conocí a muchísima gente. Se trata de personas que quieren conectar a nivel global, crear su propio estilo de vida.

“Hay un gran espíritu de renovación en ello: no solo buscar la libertad, sino también la unión”, dijo en entrevista con La Razón Brandon Masele, quien junto con Laura Defretin, fundó la compañía francesa MazelFreten, que ha colaborado con artistas como Madonna en su reciente show del Times Square.

Brandon Masele, luego de la entrevista con La Razón. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Rave Lucid México, que se presenta hoy en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, a las 20:00 horas, trae este espíritu de comunidad y diálogo cultural al reunir un elenco completamente nacional, 12 integrantes, incluidos campeones y campeonas mundiales o artistas multidisciplinarios, como Kevin Martínez Segovia, confundador del proyecto Ser Electro, o Sofía Cuen, creadora de Perception The Electroshowcase.

“Es el mismo espectáculo que presentamos en París, pero con un cuerpo diferente. Poseen una gran base de electro dance, porque son profesionales de este estilo. No nos importa si no tienen experiencia en otras disciplinas, ya que nos centramos en el estilo propio de la agrupación”, compartió.

Detalló que en esta pieza hay muchos momentos de improvisación y celebró que haya un resurgimiento del electro dance.

“Esta comunidad no se limita a Francia; está presente en México, Rusia, África —en lugares como Camerún— y Japón. En cada país intentamos mantener la conexión basándonos en valores compartidos: la aceptación de todos y el respeto por la comunidad”, expresó.

Dijo que para muchos jóvenes, el electro dance o cualquier tipo de danza “es una especie de terapia”. “Bailar es una forma de aceptar el propio cuerpo y las diferencias de cada uno, además de sentirse libre”, dijo.

En la obra explora la identidad, la era digital y la comunidad.

RAVE LUCID MÉXICO

CUÁNDO: 8 de septiembre

DÓNDE: Teatro Julio Castillo del CCB

HORARIO: 20:00 horas

LOCALIDADES: $250, $450 y $700