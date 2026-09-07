Kiran Desai, Shaun Walker y más comparten historias de mapas en el Hay Festival

Justo un día después de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldó la iniciativa de cambiar la forma en que el mundo se representa en los mapas, Kiran Desai, Shaun Walker, Yásnaya Elena A. Gil, Mario Arriagada y Eley Williams, como niños que giran un globo terráqueo, eligieron un mapa para compartir en el Hay Festival Querétaro sus reflexiones sobre las fronteras, la migración, la propiedad privada, la tradición oral, los conflictos, la identidad y el arte de trazar el mundo.

Fue el primer encuentro en su tipo en el Hay Festival y una manera lúdica de analizar por qué esos mapas que a veces nos fascinan cuentan historias, son símbolos de poder o de derrotas tras guerras o cómo se convierten en “artefactos” para justificar la xenofobia o las invasiones.

La primera en compartir su mapa fue la escritora india Kiran Desai, quien compartió un mapa que mostraba Kalimpong, en la frontera nororiental de la India, escenario que le sirvió de inspiración para su novela El legado de la pérdida.

“Todo aquello estaba impregnado de las profundas huellas del pasado colonial británico que aún persistían en el territorio cuando llegamos. Había una población nepalí que reclamaba su propio Estado tras haber llegado para trabajar allí; también había gente del Tíbet, que había huido cuando China reprimió la región. Ahí nació esa faceta de mi vida creativa. Mis ideas sobre la narración —historias con múltiples capas y tramas, con tantos elementos presentes en el paisaje— surgieron de aquella experiencia”, comentó Kiran Desai, quien de inicio advirtió que probablemente su mapa era “aburrido”, pero lo interesante era la historia detrás de éste.

Ante un público expectante en la Cineteca Rosalío Solano, que lució casi llena, la segunda en incitar a imaginar los mundos posibles de los mapas fue la escritora y lingüista ayuujk Yásnaya Elena A. Gil, quien proyectó un lienzo-mapa del siglo XVIII que se conserva en el Archivo de Bienes Comunales de su comunidad en Oaxaca. Contó que, si bien es un mapa que habla de un territorio de un pueblo, hay distintos niveles de representación, pues sólo se interpreta a través de las historias orales de los ancianos de esa población.

“Es una provocación. No está completo sin su interpretación pública”, dijo sobre este mapa sin silueta, pero sí con músicos dibujados y escenas de combates.

Luego tocó el turno del periodista británico Shaun Walker, quien con su mapa llevó la conversación a los conflictos armados, especialmente el de Ucrania y Rusia, que ha documentado. El suyo era una imagen de uno que adquirió en Moscú y que data de 1914.

“Es, básicamente, un mapa antropomórfico: los países aparecen representados como personas. Data de la época de la alianza entre Gran Bretaña, Francia y Rusia… Demuestra lo inútiles que son estos documentos como indicadores reales de fronteras políticas o reclamaciones territoriales”, externó el autor de Los ilegales, que recoge toda una investigación sobre los espías rusos.

La mesa sin duda era una exploración amplia sobre lo que los mapas nos pueden decir y el especialista mexicano en relaciones internacionales y política, Mario Arriagada, optó por un mapa de Querétaro, que le sirvió para reflexionar sobre este estado y su prosperidad, sobre cómo es una entidad que recibe a migrantes o cómo es un territorio al que el experto ama incondicionalmente.

“En el fondo, es una lección de ciudad abierta de vidas imposibles, ensanchadas del pasado, pero también de apertura con los migrantes y de una derecha comunitaria que no se ha permitido llegar a los extremos que en Europa se ha permitido. Seguiré torturándome pensando cómo es que este tremendo experimento del localismo podría salvar el mundo”, dijo.

Y en esta especie de matrioskas geográficas, la escritora británica Eley Williams compartió un mapa en el que se veían las calles de Reino Unido para hablar del arte de trazar estos planos.

De esta manera, autores y expertos de diversos territorios nos permitieron indagar en las distintas reflexiones y simbolismos que ofrecen los mapas. ¿Cuál es tu mapa favorito y qué historia guarda?

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