Vivir Quintana: Por desapariciones, México es un país triste

Vivir Quintana en el Hay Festival Querétaro, el 6 de septiembre de 2026.

La cantante y compositora Vivir Quintana expresó esta mañana que en México, “nos estamos volviendo un país triste”, a raíz de las desapariciones forzadas. “El paisaje emocional es terrorífico”, dijo.

“No nos estamos dando cuenta que en México se está abriendo una herida terrorífica, está cambiando nuestra emocionalidad. Nos estamos haciendo un país indolente, pero a la vez triste. Esta emocionalidad sí está arrastrándonos también a nosotros. No tiene que pasarnos (la desaparición de un ser querido) para que nos importe”, señaló.

La autora de “Canción sin miedo” participó en la mañana en el conversatorio “Desapariciones forzadas” en el Jardín Guerrero como parte del Hay Festival Querétaro, espacio que no solamente fue un lugar para reflexionar sobre el tema, sino también personas que buscan a sus familiares mostraron mensajes o se repartieron fichas de búsqueda a los asistentes.

Entre el público, dos personas sostenían una manta bordada con la leyenda: “Justicia para Cynthia. Hasta encontrarte”, que fue leída por Vivir Quintana durante la charla.

Dos personas sostienen una manta bordada con la leyenda: “Justicia para Cynthia. Hasta encontrarte” durante el conversatorio con Vivir Quintana en el Hay Festival Querétaro ı Foto: Adriana Góchez | La Razón

Acompañada por los periodistas Gabriela Warkentin y Juan Carlos Pérez, la artista comentó que ante este panorama conserva la esperanza, la cual encuentra en “las madres buscadoras, las mujeres que siguen buscando incansablemente a sus hijas, a sus hijos, a sus familiares y a los no cercanos”.

Por su parte, Gabriela Warkentin hizo un llamado para involucrarse en esta problemática que aqueja al país.

“Ojalá de aquí nos vayamos por lo menos con esa pequeña tarea de nombrarlos como nuestros. No son los desaparecidos de la señora, no son los desaparecidos de Jalisco, son nuestros desaparecidos”, comentó.

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