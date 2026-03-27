‘¿Dónde estaban hace 20 años?’, estalla Claudia Curiel contra quienes protestan por la Colección Gelman

Claudia Curiel de Icaza durante la inauguración de 'Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman-Santander' en el MAM, el 16 de febrero de 2026.

“¿Por qué no se organizaron hace 20 años por la Colección Gelman?”, reclamó esta mañana la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, durante una tropezada entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio, en la que la funcionaria era reacia a que le hicieran preguntas.

Molesta, la titular de la Secretaría de Cultura federal también reclamó que supuestamente en 20 años nadie había hablado de la Colección Gelman, que recientemente adquirió la familia Zambrano. Sin embargo, en redes sociales le reviraron: “Secretaria, la preocupación por el futuro de la colección Gelman no es nueva. No empezó en 2026, empieza desde 1998. Ese año coincide el cierre del Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa con la muerte de Natasha Gelman (mayo). Su destino se convirtió en una pregunta”.

Además, hace dos años, cuando Sotheby’s puso en subasta obras de la Colección Gelman, hubo periodistas, gestores culturales y curadores que pidieron la intervención del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Bajo esa presión, la institución intervino y pidió que se pospusiera la venta de Caballo en el circo, de María Izquierdo, para revisar su salida legal del país, dado que dicha pieza tiene declaratoria de Monumento Artístico. Aunque sí se vendió Siqueiros por Siqueiros, autorretrato de David Alfaro Siqueiros, pero con la advertencia “Lote de Patrimonio Nacional”, al igual que otras obras de la Colección Gelman.

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En la entrevista, Claudia Curiel de Icaza también hizo referencia a los periodistas, gestores culturales, artistas, curadores y directores de museos que han pedido transparencia respecto al acervo, pues en España Daniel Vega Pérez, director de Faro Santander, declaró que la ley mexicana es “flexible”.

Hacia quienes han pedido información, la funcionaria les dijo: “Es la comunidad de gente que antes estuvo en esos puestos, que ahora resulta que son héroes, pero cuando ellos estuvieron no hicieron nada; también es un tema político”.

Sin embargo, personas escribieron al noticiero que no han tenido un cargo en la Secretaría de Cultura, que no los metieran en ese paquete.

A continuación, presentamos la transcripción completa de la entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio.

Claudia Curiel de Icaza (C): Por principio, la mala información, esta colección hace 20 años no se presenta en México, hoy está en el Museo de Arte Moderno, nadie habla que hoy pueden ir a ver la colección, hablan que se va, se va. Hoy la colección está en el MAM, hace 20 años que no se presenta en México, nadie la ha ido a ver, nadie habla de la museografía, dicen: “Ya se va”. Está en México el día de hoy. Hace 20 años que nadie habla de la Gelman.

Gabriela Warkentin (G): Algunos ya fuimos.

C: Pero hablo en general, dicen: “Se va la Gelman”, la colección está en México. Aclaración uno, la pueden ir a ver, va a estar en el Mundial. Hace 20 años nadie la veía.

G: ¿Y después del Mundial, sí se va a ir?

C: Itinera como cualquier colección, pero vamos por pasos, hoy la colección está en México. Paso uno, váyanla a ver, los que están superpreocupados, corran a verla. Hace 20 años que no la ven. Esos 20 años que no la vieron, que había opacidad, que no se sabía nada, no se organizaron como hoy, hubiera sido interesante que en esos 20 años se organizaran para saber qué estaba pasando.

G: Pero digamos que ya se organizaron.

C: No, no, no, pero vamos por partes, porque sí reiteran, reiteran. Hoy la pueden ver, una colección que nació privada, que es privada. Tiene un convenio con Santander para itinerar una de las colecciones más importantes de arte moderno mexicano, así como nosotros recibimos obras de artistas internacionales que viajan por el mundo. Su bodega sigue en México, sus coleccionistas son mexicanos, no pertenece al banco en absoluto; la única función del convenio que ellos hicieron con el banco, por ser privados, es el trabajo de itinerar, preservar, que cuesta una fortuna preservar una obra así, de itinerar, hacer un manejo en distintas partes del mundo como se presentan distintas obras. Todo eso lo que el INBAL puede hacer, y le toca, al tratarse de una colección privada, es revisar en qué estado está, y revisar y supervisar que esta colección no se vaya del país; puede salir, pero tiene que regresar, tienen permisos limitados, temporales. La colección es mexicana, no puede irse eternamente; además, 40 de ellos tienen declaratoria de Monumento Artístico, no se pueden ir del país eternamente, pero por ser una de las colecciones más importantes, ¿por qué no va a ir a otros países?

G: Aquí hay varias cosas, primero... (la interrumpe)

C: Te digo todo eso, no es del banco, es de coleccionistas mexicanos, la bodega está en México, la exposición sale y regresa a México, se estará presentando en México otra vez.

G: ¿No es del banco? ¿El banco no la adquirió?

C: No, no la adquirió, ya sacó un comunicado Santander.

G: Ahora déjame hacerte varias preguntas…

C: Gracias, pero te digo que reiteran…

G: Me parece secretaria, que se puede reiterar las veces que se le pegue la gana a alguien. Y la otra, ¿por qué no lo hicieron en 20 años (interrumpe Curiel). Nada más rápido, ¿por qué no lo hicieron en 20 años?, suena un poquito a dónde estaban cuando no sé quién estaba haciendo algo. Si no se hizo en 20 años y se hace ahorita, pues qué bueno que se hace…

C: Está bien, pero te voy a decir algo, porque es la comunidad de gente que antes estuvo en esos puestos, que ahora resulta que son héroes, pero cuando ellos estuvieron no hicieron nada, también es un tema político. Entonces pregunten lo que quieran y lo voy a contestar cien veces con absoluta transparencia, pero también es un espacio de réplica.

G: Un espacio de réplica no tocaría aquí, porque yo ni siquiera he tenido la otra parte.

C: Bueno.

G: Entonces aquí no toca el espacio de réplica, sino toca que te estoy haciendo preguntas. Si en algún momento dado quieres decir a los que han discutido de esto, ese es otro espacio. Aquí yo tengo preguntas muy específicas, desde mi desconocimiento.

C: A ver.

G: Entonces lo que tú me dices es: Santander no la adquiere, ¿qué sí hace Santander?

C: La colección es de los Zambrano, mexicanos de Monterrey. Es una colección mexicana, de coleccionistas mexicanos, lo que hace Santander, como hacen muchas otras organizaciones, como el mismo banco, se encarga de circular, invertir en la preservación de la colección y ayudarles a gestionar la itinerancia a nivel mundial, porque los coleccionistas no se dedican a hacer eso; ellos solamente tienen la obra. Santander no es dueño de la colección.

G: Ok, Santander no es dueño de la colección. Otra pregunta. Leo hoy la columna de Salvador Camarena y dice que, en el Faro, que es la capital donde está la sede que va a albergar la colección, se publica, allá desde España, que se trata de un depósito a largo plazo, renovable, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esto viene desde España. No son funcionarios que estaban aquí en Cultura. ¿Qué decir de esto, secretaria?

C: A ver, hay que definir qué es a largo plazo; la Ley de Monumentos da autorización hasta por cinco años y tienen que regresar, y depende de la pertinencia. Entonces, largo, tiene que ver en función de una ley, que nosotros estamos regidos por esa ley, que son, cuanto mucho, cinco años. Eso es lo que ellos pueden entender por largo plazo. Y es una colección que tiene que estar regresando a México y presentarse en otros museos.

G: Lo que me dices es: está a cinco años. ¿Ése es el convenio, a cinco años?

C: Se puede hasta cinco años, dependiendo de la justificación; si te dicen van a ir a París, todo eso es lo que se va viendo y se va aprobando, pero así viene la ley. No es algo que nos inventamos.

G: Y en este caso, el largo plazo, porque tú lo tendrías que saber. ¿Este plazo de ahorita de cuántos años es?

C: El plazo de ahorita puede ser hasta cinco, pero nosotros acordamos con ellos, porque estamos en gestiones, definiendo fechas, para tener en unos dos años, tres años, otra exposición en otro de nuestros museos mexicanos, es algo que no puedo decir qué día ni dónde, pero es parte de lo que quedamos también con ellos, que esta exposición mexicana la puede estar viendo el público, en instituciones mexicanas, en nuestro país y sus instituciones públicas, y tiene que venir nuevamente a presentarse en nuestros museos.

G: Nada más, porque a mí por lo menos no me queda clara la temporalidad, secretaria, porque lo que dices, el largo plazo renovable, que es el que se está hablando, pueden ser hasta cinco años, pero ¿cuándo se va a definir si es en cinco años?, ¿en dos años o en tres años se define si son cinco años?

C: No, la temporalidad que puede tener una itinerancia es hasta cinco años. Nada más para que lo sepas. Como parte de la Ley de Monumentos.

G: ¿Y se define que son cinco años, a partir de qué pase? Lo digo para tener claridad, es decir, ¿en dos años se define si sí son cinco años?

C: No, obviamente las exposiciones se hacen con anticipación. Pero ellos tienen itinerancia en algunas partes del mundo y también en México. Cuando tenga la fecha te diré dónde la vuelven a ver en México, que es parte de lo que nos toca hacer a nosotros.

G: ¿Por qué se le llama Colección Gelman Santander si Santander en realidad no la adquiere?

C: Eso habría que preguntárselo a los dueños, que son los que conceden eso, porque es una colección privada. Evidentemente, me imagino, si el banco está haciendo una función de divulgación, de preservación y de itinerancia, me imagino que ellos también querrán su crédito. Esa es una negociación de los coleccionistas con el banco, donde no tengo ninguna cabida ni la institución.

G: Nos dices esta es una colección privada, por qué está Santander, habría que preguntarle a los privados. Sin embargo, hay obra ahí que es obra que México tiene que proteger, porque es parte del patrimonio nuestro. Se habla sobre todo de los Frida Kahlo, pero no son solamente los Frida Kahlo que están ahí, entonces es privada, pero obviamente México está preocupado, tan así que la propia Presidenta (Claudia Sheinbaum) se pronunció al respecto.

C: Sí, y yo…

G: ¿Por qué no podemos ver, se pueden ver, por ejemplo, los permisos? ¿Qué se tramitó, cómo se tramitó? ¿Hay transparencia en esto, secretaria?

C: Por supuesto que sí, absolutamente. Y la Presidenta, lo comenté con ella, le expliqué, porque no tenía el contexto, le dije: “Es” una exposición internacional que viene y regresa. Me dijo: “Perfecto, acláralo”. Le dije: “No es nuestra, funciona así, ahorita está en México, la naturaleza de las exposiciones es esta, la Ley de Monumentos es esto”. Me dijo: “Perfecto, acláralo”. Pero no es que ella esté en contra, simplemente no tenía la información en ese momento, ya la tiene, y lo único que me pide es “acláralo”, pero no es que esté en contra de la naturaleza de todo esto que te estoy contando.

G: Entonces, tú lo que me estás diciendo aquí: no se va de México, va a estar unos años fuera, máximo pueden ser cinco años…

C: Sí, pero en este tiempo tiene que estar yendo y regresando, como cualquier colección.

G: Tiene que estar yendo y regresando, ¿no tenemos la temporalidad fija de cuándo viene y regresa, pero tiene que estar yendo y regresando?

C: Exactamente, esta colección siempre tiene que estar regresando a México, porque es mexicana, su bodega está en México y tiene que cumplir un trabajo de difusión y divulgación en nuestro país, en nuestros museos públicos para el público mexicano.

G: Hay mucha gente que me está escribiendo ahorita y me dice: “Oye, yo no trabajé en Cultura, yo no estaba metido en nada y ya me metieron en el paquete, de decir, por qué durante 20 años no protestaste y ahora sí, bueno, pues porque ahorita quiero saber”.

C: No, no hablo de ellos; usé y aproveché tu escaparate. Para todos ellos estoy a sus órdenes para informar, dejarlos tranquilos de que esta colección no se va a ir del país, que esta colección es mexicana, que está hoy en el Museo de Arte Moderno hasta junio, que los invito a quienes no han podido verla, vayan a verla, porque en 20 años muchas generaciones no la pudieron visitar, y tendrán momento para ir a ver y tener más contexto de la grandeza de esa colección viéndola, para no quedar solamente en que se va algo que a lo mejor mucha gente no conoce. Entonces, los invitamos al Museo de Arte Moderno a ver esta maravillosa colección que es, de verdad, la museografía también es interesantísima, y creo que eso es parte del Gobierno de divulgar el patrimonio nacional. Y cuando los coleccionistas son privados, también es coordinarnos, para cumplir con un mandato de divulgación. Para los que están preocupados porque se va, sobre todo los invito a que vayan al Museo de Arte Moderno para que puedan ver en qué consiste exactamente esa maravilla…

G: No, está increíble, absolutamente increíble… A lo que vuelvo.

C: Te digo esto para que la vayan a ver.

G: Y aquí lo que vuelvo a decir es: vale la pena revisar ¿por qué desde España se están diciendo otras cosas?, ¿por qué las autoridades del Banco Santander dieron en enero el anuncio de que tendrían el acervo privado más importante de arte mexicano? Me parece que es muy importante aclarar estas cosas.

C: Sí, claro.

G: Sobre todo, no necesariamente a la defensiva. Yo te juro que hace 20 años, 15 años, me hubiera preocupado igual.

C: Ya vi, te agradezco el espacio.

G: Me hubiera preocupado igual si me hubiera enterado de esto.

C: Te agradezco el espacio, como encontré un espacio para aclarar lo que me pidió la Presidenta. De toda esta confusión, esta preocupación general, es importante que les quede claro que no se va a ir la colección, es una colección mexicana. Tiene obras con declaratoria y hoy la pueden ver en el Museo de Arte Moderno y es una colección que vamos a estar exhibiendo en distintos museos públicos del país y es a lo que los invitamos a todos y a todas, a que vayan al Museo de Arte Moderno para que conozcan en su contexto cuál es la Colección Gelman, y como Gobierno, siendo una colección privada nos toca supervisar, difundir, revisar la conservación y el estado, que es lo que nos toca por la Ley de Monumentos a nosotros como Gobierno.

G: Vamos a seguir con las preguntas, yo voy a seguir con las preguntas.

C: Y yo te voy a seguir contestando, Gaby…

G: Por qué se llama Santander, dices, eso le toca a los privados, vamos a buscar a los privados…

C: Yo no les puedo decir a los privados cómo le ponen a su colección. ¿Me explico?

G: Y esperemos que la colección en verdad no sea de Santander, en tal caso.

C: ¿Por qué no entrevistan a Santander?

G: Eso lo haremos, pero arrancamos con la secretaria de Cultura, porque esto es patrimonio de los mexicanos.

C: Pero yo ahí sí creo que sería interesante, porque ellos también sacaron un boletín. Por supuesto que yo soy funcionaria, pero siendo una colección privada sería interesante hablar con los coleccionistas y que Santander aclare lo mismo que estoy reiterando, para que tengan mayor información todos los que están con ciertas dudas e incertidumbre al respecto.

Al término de la entrevista y tras despedirse de la secretaria, la periodista dijo: “Ahora sí nos puso una regañiza Claudia Curiel: ‘¿dónde estaban hace 20 años?’, bueno, pues no sé dónde estaba. Me parece que todo mundo tiene derecho a preguntar, así no hayas preguntado hace 20 años. Las preguntas siguen, porque hoy me quedé con más dudas".