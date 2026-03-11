Exigen a INBAL tomar acciones sobre Colección Gelman

UN GRUPO de más de 100 personas, entre artistas, periodistas, gestores culturales y curadores, exigió al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) resarcir la situación actual de la Colección Gelman (ahora Gelman Santander) y que haga cumplir la legislación vigente para proteger las obras de Frida Kahlo, María Izquierdo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, con Declaratoria de Monumento Artístico.

En la carta pública difundida ayer, “Desatino institucional en el caso Colección Gelman”, los inconformes externaron su “consternación ante las faltas a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, observadas en lo que respecta al caso de la conocida Colección Gelman”, que se mantuvo fuera del alcance del público de México durante 18 años y ahora tiene como propietario al Banco Santander, que llevará las obras que conforman el acervo al Faro Santander, en España, con “presencia permanente pero dinámica”, de acuerdo con las declaraciones del director del recinto, Daniel Vega Pérez, al diario El País.

El Tip: De las 68 obras que integran la exposición del MNA, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico.

En el texto firmado por el curador Cuauhtémoc Medina, la curadora Ana Elena Mallet, el director del Museo Soumaya, Alfredo Miranda Márquez, la artista Mónica Mayer y la periodista Adriana Malvido, entre otros más, reclamaron la “falta de transparencia que la Secretaría de Cultura y el INBAL han mantenido alrededor de los acuerdos en torno a la obra de Frida Kahlo, que deberían ser totalmente públicos, tal como se advierte su declaratoria”.

Demandaron transparencia. “Los ciudadanos de este país tenemos derecho a ser informados cabalmente acerca de los motivos que han llevado a dichas instancias a permitir la salida del país de los 11 lienzos de Kahlo de manera indefinida, lo cual contraviene seriamente el decreto que establece que su obra, a diferencia de las de sus colegas, sólo puede exportarse de manera temporal”, externaron. Vega Pérez declaró que mantendrán las obras de Kahlo en España por tiempo ilimitado y que la legislación mexicana es “flexible”.

“No creemos que las leyes de este país sean flexibles y mucho menos que puedan modificarse a discreción, y sin hacer públicas las razones de dicha flexibilidad, que, cabe decirlo, no se ha otorgado a otros coleccionistas”, comentaron.

También cuestionaron la inacción del INBAL para hacer valer el artículo 7 de la Declaratoria, el cual establece que debe procurar “por todos los medios a su alcance, la repatriación de las obras de Frida Kahlo Calderón que se encuentran en colecciones de particulares en el extranjero”.

Actualmente, obras de la colección se exhiben en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.