Claudia Sheinbaum desea Colección Gelman en México

“NUESTRO deseo es que (la Colección Gelman) se quede en México”, afirmó ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que se le preguntara si el acervo con obras con declaratoria de Monumento Artístico no se irá de México a España.

“Hay que hablar con quien tiene esta colección”, dijo. Además, comentó que instruyó a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, que la pusiera al tanto de la situación.

“No tengo toda la información; le pedí a Claudia que me informara”, comentó en la conferencia de prensa de Palacio Nacional.

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Más tarde, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer que los actuales propietarios son connacionales y tienen “sus bodegas de resguardo en México”.

Aseguró que las 30 obras con declaratoria de Monumento Artístico, entre éstas de Frida Kahlo y Diego Rivera, “están registradas, catalogadas y bajo supervisión del INBAL, conforme a lo que estipula la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

Explicó que la familia Zambrano, propietaria de la colección, hizo un acuerdo de gestión con la Fundación Banco Santander para su itinerancia internacional, convenio que no incluye la “transferencia de propiedad, comercialización de las obras ni autorización de exportación definitiva del patrimonio por parte de ninguna autoridad mexicana”.

El INBAL, encabezado por Alejandra de la Paz, también informó que luego de su itinerancia internacional, se “prevé su exhibición en museos mexicanos, manteniéndose en todo momento como propiedad de coleccionistas nacionales y las obras monumentos artísticos supervisadas en todo momento” por la institución.