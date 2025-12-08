Vivir Quintana: No quiero dar por hecho que ya todo es éxito

La cantante y compositora coahuilense Vivir Quintana se encuentra en una etapa en la que le están pasando vivencias increíbles en su carrera artística, pero también busca un balance entre sus relaciones familiares y sus amistades; acomoda emociones y tiene deseos de seguir sorprendiéndose con las cosas cotidianas que le pasan, desde descubrir que un fusible era la causa de una falla eléctrica en su casa hasta emocionarse, porque su gato se comió el césped.

“No quiero dar por hecho que ya todo es éxito, que todo está bien, que todo el mundo me conoce. Quiero que no dejen de asombrarme las cosas que me pasan”, dijo a La Razón Vivir Quintana.

Después del éxito que ha tenido su tema “Canción sin miedo”, de presentarse este año en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y de haber lanzado uno de sus proyectos más ambiciosos, el disco Cosas que sorprenden a la audiencia, la intérprete define este momento como “un poco complicado y a la vez generoso”.

“Me están pasando cosas que yo buscaba, que a veces me es difícil creer, pero es complicado en el sentido de que he perdido momentos con gente importante. Tengo amigas que me dicen: ‘No te escribo, porque siento que todo el tiempo estás ocupada’. Trato como de estar salvando mis relaciones personales. Para fuera se ve así como que te están ocurriendo cosas increíbles, pero también es un momento en el que tengo que buscar este balance para que no se me caiga la casa interior. Estoy acomodando muchas piezas emocionales”, compartió.

A pesar de contar con sólo 40 años, recientemente lanzó su libro de memorias Sobre-vivir para la música (Sexto Piso, 2025), que incluye fotos, fragmentos de textos y dibujos. Hace una especie de corte de caja, desde su infancia hasta ahora, para contar cómo ha sido su búsqueda artística, cómo nació su gusto por la música, sus inseguridades, su mudanza a la Ciudad de México para crecer profesionalmente, el acoso y violencias que vivió en la industria, pero también momentos luminosos, como cuando la vocalista Mon Laferte la invitó a componer una canción para el 8 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México o el elogio que le hizo Enrique Bunbury sobre una de sus canciones.

“Este libro apela mucho a la inspiración, a la creatividad, para que haya niñas y niños que vean que los sueños se trabajan y se logran cumplir siendo quien eres. Quiero decirles: ‘No es necesario que cambies tu manera de ser, tu físico, que te veas obligada a ser diferente para tener ciertas cosas en las industrias creativas.

“Se llama Sobre-vivir para la música, porque fue eso. Sobrevivir para hacer algo que yo quiero tanto, que me apasiona mucho, que es la música”, contó Vivir Quintana, quien el sábado pasado presentó la autobiografía en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En el volumen, que concibió a partir de las libretas que conserva y que descubrió su mánager, Vivir Quintana cuenta, por ejemplo, el miedo que experimentaba de niña para cantar en público, pero también el orgullo que sintió cuando uno de sus profesores le dijo que sabía entonar.

“Esa niña está superpresente; he tratado de serle muy fiel, pero también de cambiar estas ideas que tenía y no eran como las mejores para ella. Fui una niña que creció pensando que tenía que cambiar su manera de escribir, porque un productor le dijo que sus canciones no vendían. Decía ‘haz canciones de desamor, esas son las que venden’. En algún momento lo creí y después lo tuve que desaprender.

“Creció con inseguridades en su cuerpo, porque le dijeron: ‘Las niñas que tienen tu forma corporal no funcionan en la industria. Nadie las va a amar’. Esas ideas he ido como quitándoselas”, dijo.

En una parte del libro también cuenta el acoso que vivió al inicio de su carrera y señaló que quiso compartirlo para visibilizar la importancia de romper el silencio.

“No fue difícil ponerlo, porque considero que tenemos que hablarlo. Es importante que las niñas sepan que es necesario que se cuenten estas cosas y que los hombres que ejercen estas violencias sepan que los estamos observando y que cada vez somos más mujeres que no nos vamos a permitir el silencio. No vamos a permitir que ellos sigan muy cómodos. Quiero que la gente se dé cuenta que a mí también me ha pasado y que a todas nos ha pasado, lamentablemente”, reflexionó.

Sobre-vivir para la música

Autora: Vivir Quintana

Editorial: Sexto Piso

Año: 2025