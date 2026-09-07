Kiran Desai: La soledad es esencial para transformarte

En Querétaro, Querétaro

Hace 20 años, la escritora india Kiran Desai (Nueva Delhi, 1971) irrumpió con su novela El legado de la pérdida, que en 2006 la convirtió en la mujer más joven en ganar el Premio Booker, y no sólo eso, fue aclamada por la crítica por el análisis agudo y descriptivo que hacía de la globalización, el terrorismo y la inmigración. A dos décadas de ese fenómeno, vuelve con La soledad de Sonia y Sunny (Salamandra, 2026), un libro en el que, además de abordar el éxodo y los lazos familiares, refleja la soledad en la que estuvo durante este tiempo de silencio literario.

“Me refugié en una forma de escribir muy solitaria. Quizás por eso mi libro se titula así. La idea de la soledad cobró importancia para mí. Siento que, como artista, uno quiere diluirse en su obra, y yo me diluí en la mía. Considero que, como mujer, es importante vivir y trabajar en soledad. Llegué a vivir tan aislada que perdí toda noción de mi género”.

“Ni siquiera era consciente de ser mujer. Te das cuenta de cuánto insiste la sociedad en recordártelo; al no sentir miradas sobre ti, esa presión desaparece, lo cual supone una libertad increíble”, compartió Kiran Desai en entrevista con La Razón durante su visita en el Hay Festival Querétaro, donde un nutrido número de lectores le pidió autógrafos al final de cada mesa en la que participó.

El Dato: LA escritora estudió en la India, Inglaterra y Estados Unidos, y actualmente reside en Nueva York. Es autora de tres novelas publicadas en español por Salamandra.

En el libro retrata la soledad —que trae consigo la migración— desde una perspectiva global, oriental y occidental, a través de una aspirante a novelista y un periodista en ciernes.

“Al pensar en la soledad —tanto en el aislamiento como en el recogimiento — y en el sentido de identidad, quise escribir sobre cómo, en realidad, los seres humanos siempre estamos buscando algo más; intentamos desprendernos de nuestra propia piel”, comentó.

Quiso abordar la soledad porque es en ésta en la que uno puede encontrarse fuera de los márgenes de lo que terceros buscan de uno mismo.

LA INTÉRPRETE durante la conferencia en el evento ı Foto: Hay Festival Querétaro

“A veces viajas a otro país y te das cuenta de que has estado viviendo una versión totalmente errónea de ti mismo; se abre una puerta nueva. La soledad es esencial para este proceso de autotransformación. Hay que estar a solas para transformarse. No puedes dejar que la sociedad te defina. Por eso quise escribir sobre eso”, dijo.

También quiso “escribir sobre la soledad política, sobre el miedo de las minorías, así como la soledad de una minoría. Hablo de la soledad dolorosa, pero también esa hermosa soledad artística que acabo de describirte: estar a solas, trabajando y sintiéndose increíblemente feliz”.

La novela se sitúa a finales de los años 90, cuando se insertó el nacionalismo en India, un aspecto que cobra significado, pues Kiran Desai ve con preocupación estos extremos.

“Me parece que muchos países no occidentales se enfrentan a un auge aterrador del nacionalismo y el autoritarismo. Esto pone a los escritores y periodistas en una situación de grave peligro. Y ésa es una similitud que observo. Los periodistas mexicanos viven bajo una amenaza constante. Lo mismo ocurre con el periodismo en la India”, lamentó la escritora.

En La soledad de Sonia y Sunny, Kiran Desai construye detalladamente también a los personajes secundarios. Confesó que lo hizo un tanto inspirada en las lecturas que hizo del escritor chileno Roberto Bolaño, autor de la obra Los detectives salvajes.

“Por aquel entonces leía mucho a Roberto Bolaño, cuya obra me llevó por caminos inesperados. Se trata de historias sobre personas anónimas. Entonces, empecé a pensar que, en este mundo marcado por migraciones masivas, eso es precisamente sobre lo que deberíamos escribir.

“A veces te cruzas con un desconocido —quizás durante un día o compartiendo una comida— y terminas manteniendo una de las conversaciones más profundas de tu vida con alguien a quien nunca volverás a ver. Para mí cobró importancia incluir esas historias y hablar de cómo nuestras vidas se ven influidas, en realidad, por un vasto mosaico de personas”, compartió Kiran Desai, quien durante su proceso de escritura exploró lugares como México.

Este año se cumplen 20 años de la publicación de El legado de la pérdida, la autora expresó que “en lo que respecta a la inmigración y la migración, no me sorprende el cariz tan sombrío que ha tomado el debate. Es la historia que he venido siguiendo, desde hace varias generaciones en mi propia familia hasta mi experiencia en Nueva York (donde actualmente reside)”.

LA SOLEDAD DE SONIA Y SUNNY ı Foto: Especial

La soledad de Sonia y Sunny

Autora: Kiran Desai

Género: Novela

Editorial: Salamandra

Año: 2026

Vivir Quintana habla de la desaparición

Por Adriana Góchez

LA CANTANTE y compositora Vivir Quintana expresó ayer que en México “nos estamos volviendo un país triste”, a raíz de las desapariciones forzadas. “El paisaje emocional es terrorífico”, dijo.

“No nos estamos dando cuenta de que en México se está abriendo una herida terrorífica; está cambiando nuestra emocionalidad. Nos estamos haciendo un país indolente, pero también a la vez triste. Esta emocionalidad sí está arrastrándonos también a nosotros. No tiene que pasarnos (la desaparición de un ser querido) para que nos importe”, señaló.

La autora de “Canción sin miedo” participó en la mañana en el conversatorio “Desapariciones forzadas” en el Jardín Guerrero como parte del Hay Festival Querétaro, espacio en el que también personas que buscan a sus familiares mostraron mensajes o en el que se repartieron fichas de búsqueda entre los asistentes.

Entre el público, dos personas sostenían una manta bordada con la leyenda: “Justicia para Cynthia. Hasta encontrarte”, que fue leída por Vivir Quintana durante la charla.