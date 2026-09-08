Tras polémica en México, la Gelman inaugura Faro Santander

Estará hasta el 10 de enero de 2027

Luego de meses de controversias y críticas en México por la salida temporal de la Colección Gelman Santander, las obras del acervo, algunas con Declaratoria de Monumento Artístico en nuestro país, como las de Frida Kahlo o Diego Rivera, protagonizaron ayer el nuevo espacio museístico Faro Santander, en el norte de España.

La apertura del inmueble, anunciada como un acontecimiento histórico en aquella nación, contó con la presencia del rey de España, Felipe VI. Entre sus paradas en el recinto, estuvo la sala dedicada a la Colección Gelman.

“Gracias, México”, expresó durante el acto inaugural y recorrido, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

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Bajo el nombre México moderno en la Colección Gelman Santander, el recinto reúne cuadros del acervo que provocó toda una serie de discusiones y críticas sobre el destino que ha tenido desde la muerte de Natasha Gelman en 1998. En España, medios como ABC, la calificaron como una muestra de “peso pesado” y que se trataba de un “codiciado botín”.

El ABC consultó a Daniel Vega, director del Faro Santander, sobre el futuro de la colección, y éste respondió: “Ya decidiremos cuáles son los siguientes pasos. Podrían volver a España de nuevo. Tenemos que valorar si queremos volver a exhibir la Colección Gelman en Faro o prestarla a otros museos”.

Bajo la curaduría de Marisol Argüelles, la exhibición que estará hasta el 10 de enero de 2027, reúne obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Gunther Gerzso y Francisco Toledo.

El regreso a México será en 2028, ha asegurado la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza. La familia Zambrano, el banco y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) firmaron un acuerdo tripartito para establecer itinerancias, plazos y obligaciones.

Durante el recorrido de ayer, la curadora comentó que la colección resalta “la visión plural de la modernidad mexicana, incorporando tanto a los grandes muralistas como a artistas que desarrollaron caminos alternativos dentro del arte del país”, de acuerdo con La Razón de España.

Destacó a Kahlo, pues es “quien ocupa un lugar central en la colección, que reúne un conjunto excepcional de autorretratos capaces de mostrar la evolución artística y personal de la pintora”.

En su página web, el Faro Santander explica que el acervo, antes de la muerte de Natasha Gelman en 1988. se constituía de 96 piezas. Actualmente se integra de 160 obras, de las cuales 30 tienen Declaratoria y de éstas, 18 son de la pintora Frida Kahlo, lo que representa un número importante, tomando en cuenta las que tienen otras colecciones y que fue una artista con una producción escasa.

También se exhibe, pero de manera permanente, Obras maestras de la Colección Banco Santander, que recorre la historia del arte desde el Renacimiento hasta piezas contemporáneas. Hay cuadros del Greco, Rubens y Goya.

El Edificio Pereda, que alberga el Faro Santander, fue rehabilitado luego de haber sido sede del banco. El proyecto estuvo a cargo del Premio Pritzker David Chipperfield.