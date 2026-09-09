Feria del Libro de Milpa Alta busca la descentralización

UNA de las bicilibrerías en la alcaldía Milpa Alta.

POR PRIMERA VEZ, la alcaldía Milpa Alta recibió ayer la Feria Sembrando Lectura como un esfuerzo para llevar este tipo de encuentros fuera de la zona del Centro Histórico de la capital del país, pues esta demarcación sólo cuenta con 10 librerías.

En entrevista con La Razón, el alcalde Gustavo Rivera señaló que se invirtieron entre 300 y 400 mil pesos, recursos que sólo son para gastos relacionados con la logística, pues los escritores y especialistas que tendrán participación no obtendrán pago alguno.

“Nosotros estamos montando esta feria y se está apoyando con todo lo logístico, con toda la parte operativa para que esto funcione. Ninguna de las editoriales está pagando por algún stand; al contrario, estamos apoyando”, explicó.

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“Tampoco los conferencistas ni las propias librerías nos están cobrando nada, así que estamos haciendo un esfuerzo muy importante entre todos para lograr que Milpa Alta se convierta en uno de los escenarios más importantes de la literatura de la Ciudad de México, sobre todo, de la zona sur”, dijo Gustavo Rivera, quien para esta iniciativa hizo una alianza con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

FERIA DEL LIBRO SEMBRANDO LECTURA

CUÁNDO: del 8 al 13 de septiembre

DÓNDE: explanada de la alcaldía Milpa Alta

Hasta el 13 de septiembre, la feria reunirá a más de 30 expositores editoriales y convocará a investigadoras de la talla de Ascensión Hernández Triviño y el escritor Gabriel Santander. Además de la presentación de diez libros del sello editorial de la propia demarcación.

El alcalde estimó que acudan diariamente mil 500 personas. Adicionalmente, destacó las bicilibrerías que recorrerán Milpa Alta para prestar una oferta de mil títulos a los pobladores.

“La bicilibrería se vuelve una gran oportunidad, porque es una librería andando. Todas las editoriales que vienen van a donar algunos tomos para que surtan estas bicilibrerías. Desde la comunidad de tu casa puedes consultar qué libros son los que se tienen y tener un préstamo por un mes”, explicó. La entrada a la Feria Sembrando Lectura es libre y desde las 12 horas.