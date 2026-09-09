Alma GuillermoPrieto: El periodismo es imperfecto

Alma Guillermoprieto, periodista ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, considera que su vida ha sido una “serie de accidentes”, pues antes de llegar a este oficio primero estuvo la danza, no sólo la estudió, impartió clases. Fue hacia finales de los años 70 que comenzó su carrera como reportera en América Latina en The Guardian, medio al que se sumarían otros como The Washington Post o The New Yorker. Durante casi 50 años ha documentado historias de la región y recientemente publicó Esta improbable tierra prometida.

Historias de América Latina en este siglo (Debate, 2026), en el que recoge crónicas que hacen un retrato de Latinoamérica. Están desde los abusos del padre Maciel hasta la captura de Nicolás Maduro, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o hasta el asesinato del cardenal salvadoreño Arnulfo Moreno y la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.

En entrevista con La Razón, luego de una mañana en la que caminó media hora bajo los rayos del sol de la ciudad queretana en su búsqueda por los mejores tamales de la zona, Alma Guillermoprieto compartió que después de este libro quiere enfocarse en aquellas historias que no pudo contar, por su compromiso por los temas sociales. Quiere escribir sobre artes plásticas, gastronomía o cualquier historia que despierte su curiosidad de otra manera.

Después de haber recopilado estas historias acerca de América Latina en este primer cuarto de siglo, ¿qué nos une como región? Hay una serie de unidades que hacen posible que hablemos de América Latina. Cosa que no siempre existió. Cuando yo empecé a reportear, América Latina como un concepto no estaba en la cabeza de muchas personas.

Fue el periodismo y en gran medida la Fundación, Nuevo Periodismo Iberoamericano, que es la raíz de la Fundación Gabo, que abrimos ese concepto de América Latina como un todo. Se empezaron a juntar periodistas en la fundación de toda América Latina a encontrarse y descubrir lo que yo había descubierto, que somos países como primos, hermanos, ahijados de una misma familia. Tenemos en común el idioma, la religión en gran medida y el haber sido conquistados y colonizados por un solo poder. Son raíces muy fuertes.

ESTA IMPROBABLE TIERRA PROMETIDA

AUTORA: Alma Guillermoprieto

EDITORIAL: Debate

AÑO: 2026

¿Cómo elige las historias que investiga? Siempre debe tener varios elementos. Uno, que sea capaz de llamar la atención del público lector; otro, que a mí me inspire el “diablito cuentacuentos” que llevo por dentro, que me lo despierte. Y otro, que sea una historia lo suficientemente grande como para permitirme hablar de otras cosas, al mismo tiempo que cuento esa historia. Si se reúne eso y aparte tiene un personaje, ya está. Eso me despierta a mí las ganas de ir y saber qué. Me despierta la curiosidad, que es el elemento primordial de nuestro oficio.

El libro incluye a Diana Kennedy, sobre su fascinación por la cocina mexicana. ¿Cómo llegó a ésta? Escribo de todo, porque la vida es de todo. Escribí sobre Diana, porque me dio la posibilidad de hablar sobre la cocina mexicana, que es una de mis grandes pasiones.

EL DATO: ES AUTORA de libros como Samba (1990), Al pie de un volcán te escribo (1995), Los años en que no fuimos felices (1998) y Las guerras en Colombia (2000).

Me interesa la cultura que compartimos, la cultura de la violencia, de la producción artística imparable, la del gusto por la dicha, esos momentos en que estamos juntos, que en América Latina es muy pronunciado, el gusto por estar juntos celebrando los cumpleaños. Ahí entra la comida. La cocina mexicana es el gran momento del mestizaje en su mejor expresión. En su expresión no de conquista, no de sumisión, sino al contrario, de transformar todo lo que hay en una cosa gloriosa y festiva.

Hay un apartado que dedica a la captura de Maduro y da cuenta también de cómo los periodistas que llegaron primero no sabían qué preguntar. ¿Lo hace como una crítica? Nuestro oficio, por definición, no es perfecto, es altamente imperfecto, porque somos los que dejamos escrita la historia al vuelo. A mí me aventaron así a Granada, a la invasión de Estados Unidos a Panamá. Nos toca hacerlo y con lo mejor que nos dan realmente las entendederas.

En este momento, ¿qué le interesa reportear? Estoy escribiendo y reporteando, pero de una manera más amable para mí y sobre cosas que me han interesado y que he dejado a un lado por cosas que he sentido la obligación de dar a conocer. El texto más reciente mío es sobre la ópera de Frida Kahlo y Diego Rivera que se estrenó en Nueva York.