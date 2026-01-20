Trump viaja en otro avión al Foro Económico Mundial en Davos tras falla eléctrica del Air Force One

El presidente Donald Trump no viajará en el Air Force One a Davos, en Suiza, luego de que una falla eléctrica en el avión presidencial lo obligara a regresar a última hora del martes a Estados Unidos, minutos después de despegar con rumbo al Foro Económico Mundial.

De acuerdo con la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca, el Air Force One regresó a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, por precaución, ante lo que calificó como “un pequeño problema eléctrico”.

“El presidente y su equipo abordarán una aeronave diferente y continuarán rumbo a Suiza ”, añadió en la red social X.

Antes antes de abordar el avión presidencial, Trump confió en que su viaje a Davos será un “gran éxito”, aunque reconoció que no tiene “ni idea de lo que va a pasar” debido a las tensiones con aliados europeos por sus intenciones de anexar Groenlandia, tema que podría marcar la agenda del Foro Económico Mundial.

“Creo que será un gran éxito, el país nunca ha tenido un mejor desempeño. (...) Este será un viaje interesante. No tengo ni idea de qué va a pasar" , dijo a la prensa, pero aseguró que el pueblo estadounidense está “bien representado”.

Más temprano, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump adelantó que tenía “muchas reuniones programadas” sobre Groenlandia en Davos, y afirmó que “todo va a salir bastante bien” .

El mandatario conservador también auguró que Estados Unidos y la OTAN llegarán a un acuerdo sobre Groenlandia que podría satisfacer a ambas partes, luego de advertir que “no había vuelta atrás” en su objetivo de controlar la isla ártica, que no ha descartar tomar por la fuerza.

“Creo que llegaremos a un acuerdo en el que la OTAN estará muy feliz y nosotros estaremos muy felices, pero lo necesitamos por motivos de seguridad”, dijo.

Trump también descartó asistir a una cumbre de emergencia del G7 en París, propuesta por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, luego de que el magnate estadounidense prometió aplicar, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 por ciento a Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Reino Unido y Noruega hasta que lleguen a un acuerdo sobre la compra total de Groenlandia. Advirtió que a partir del 1 de junio, el gravamen aumentará al 25 por ciento.

